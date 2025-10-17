Ekstraliga rugby. Derby w Trójmieście!

Warszawski AZS AWF to 16-krotny mistrz Polski. Gdańska Lechia ma na koncie 13 tytułów. Do tego w sumie 21 srebrnych i 25 brązowych medali mistrzostw Polski. Nie ma w polskim rugby bardziej utytułowanych drużyn od Akademików z Bielan oraz gdańskich Lwów.

W sobotę o godzinie 14 starcie tych dwóch legendarnych dla polskiego rugby zespołów otworzy VI kolejkę Ekstraligi. Do tej pory rozegrano między tymi drużynami 112 meczów. 55 wygrała Lechia, 53 AZS AWF. Na warszawskich Bielanach zmierzą się jednak drużyny, których wielka historia jest już tylko… historią.

Lechia tylko z punktami za walkower

Lechia od kilku już sezonów przeżywa najgłębszy kryzys w swej ponad 60-letniej historii. Wprawdzie wciąż jest w Ekstralidze – jako jedyna ekipa w polskim rugby może się pochwalić, że nigdy nie spadła na niższy poziom rozgrywkowy, ale w tym sezonie na razie jeszcze nie wygrała. Ma wprawdzie na koncie pięć punktów, ale to efekt walkowera, jaki dostała Juvenia Kraków za brak gotowego do gry boiska w meczu, który miał dojść do skutku 14 września. Lechia pojechała do Krakowa, Juvenia chciała grać. Sęk w tym, że z powodu przeciągającego się remontu własnego obiektu, krakowski zespół musi korzystać z sąsiedniego boiska należącego do piłkarskiego klubu Zwierzyniecki. W weekend przed meczem lało jak z cebra. Murawa stała się grząska, nadawała się do gry, ale właściciele obiektu wycofali zgodę na grę, bo bali się o jej stan.

Komisja Gier i Dyscypliny PZR nie miała innego wyjścia, jak orzec walkower na korzyść Lechii, po tym jak gdańszczanie nie zgodzili się na rozegranie meczu w innym terminie. Efekt jest taki, że Lwy mają plus pięć punktów, a Smoki z Krakowa -1 w ligowej tabeli.

Powrót do Ekstraligi po 14 latach

Wracając do starcia AZS AWF – Lechia – na boisku żadna z drużyn jeszcze w tym sezonie nie wygrała. Wydaje się, że większe szanse na zwycięstwo będą mieli goście z Gdańska. Przemawia za nimi przede wszystkim ligowe doświadczenie. Akademicy to bowiem beniaminek tegorocznych zmagań. Do Ekstraligi wrócili po 14 latach przerwy. Ostatnie mistrzostwo Polski zdobyli w 2008 roku. Lechia mistrzem była ostatni raz w 2014 roku, a w kolejnych sezonach walczyła jeszcze kilka razy o miejsce na podium. Głęboki kryzys przyszedł w ostatnich dwóch latach.

AZS zaczął sezon od niepojechania do Siedlec na mecz z mistrzem Polski (za co dostał walkowera), a potem porażek 17:94 z Budowlanymi Łódź oraz 0:98 z Orkanem Sochaczew. W ostatnich meczach forma akademików wyraźnie idzie jednak w górę. Widać, że coraz lepiej radzą sobie z tempem gry, adaptują się do fizyczności spotkań.

Jeśli sensacja to tylko w Warszawie?

Czy na Lechię, która w ostatnim meczu z Edach Budowlanymi Lublin naprawdę bardzo długo stawiała opór, ba miała nawet momentami przewagę (przegrała ostatecznie 7:27) to wystarczy? To bardzo optymistyczny scenariusz. Ale jeśli w tej kolejce ma dojść do jakiejś sensacji, to najszybciej dojdzie do niej w Warszawie i nie tylko dlatego, że to mecz otwierający kolejkę.

Sensacją będzie też na pewno ewentualne zwycięstwo Life Style Catering Arki Gdynia z Energa Ogniwem Sopot w derbach Trójmiasta. Arka jedzie do Sopotu po dwóch dotkliwych porażkach z czołówką ligi. Z mistrzem Polski – Pogonią Awenta Siedlce gdynianie przegrali na wyjeździe 7:71. Z wicemistrzem kraju ORLEN Orkanem Sochaczew u siebie 10:50. Jak pójdzie im meczu z trzecią drużyną poprzedniego sezonu, aktualnym liderem tabeli, który Orkan pokonał, a z Pogonią zremisował? Na papierze faworyt derbów jest tylko jeden.

Ale derby to derby. Arka jeśli wciąż marzy o grze o medale, a marzy, musi pokazać charakter, walkę do końca i wiarę w to, że może sprawić sensację. Będzie trudno, ale… derby to derby.

Orkan i Pogoń czekają na potknięcie Ogniwa

Na wynik meczu w Sopocie będą czekać drugi w tabeli ORLEN Orkan, który podejmie Juvenię Kraków oraz Pogoń Awenta, która ma u siebie mecz z łódzkimi Budowlanymi. W obu spotkaniach murowanymi faworytami są gospodarze. W obu goście przyjadą walczyć o sensację, bo obie ekipy wciąż nie mogą być pewne gry w rundzie wiosennej w tzw. grupie mistrzowskiej, w której zostanie tylko sześć z dziesięciu drużyn.

O miejsce w tej grupie walczą też Edach Budowlani Lublin. Ich rywale – Budmex Białystok jeśli myślą o zwycięstwie, to raczej po bardzo cichu. Ich cel to walka o utrzymanie wiosną w grupie spadkowej, nazwanej dla niepoznaki „pucharową”.

Ekstraliga rugby. VI kolejka

AZS AWF Warszawa v Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk (sobota, godz. 14.00)

Awenta Pogoń Siedlce v KS Budowlani WizjaMed Łódź (sobota, godz. 16.00)

Energa Ogniwo Sopot - Life Style Catering RC Arka Gdynia (sobota, g.16.00)

Budmex Rugby Białystok v Edach Budowlani Lublin (niedziela, godz. 15.00)

ORLEN Orkan Sochaczew v Juvenia Kraków (niedziela, godz. 15.30)

Materiały prasowe/Ekstraliga Rugby/Robert Małolepszy