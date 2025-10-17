Hit w Poznaniu przy pełnych trybunach? Na to liczą Lech i Pogoń

Niespełna dwa tysiące biletów zostało w sprzedaży na niedzielny mecz 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Pogonią Szczecin. Wszystko zatem wskazuje, że na Enea Stadionie po raz pierwszy w tym sezonie zasiądzie komplet widzów – ok. 41 tysięcy.

Mecze "Kolejorza" z Pogonią zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, a kibice „Portowców”, dla których jest to najkrótszy wyjazd, szczelnie wypełniali swój sektor. Jak poinformowano na konferencji prasowej, w niedzielę prawdopodobnie będzie komplet publiczności. W tym sezonie najwięcej widzów na poznańskim obiekcie zasiadło na spotkaniu z Jagiellonią Białystok (35 299).

- Zostało niespełna dwa tysiące wejściówek, a to oznacza, że na ten moment przekraczamy średnią frekwencję 30 tysięcy kibiców na mecz. Serdecznie dziękujemy za to naszym sympatykom - powiedział rzecznik Lecha Adrian Gałuszka.

Dla poznaniaków jest to jedno z najbardziej prestiżowych spotkań w ekstraklasie, ale i dla duńskiego trenera Nielsa Frederiksena będzie to wyjątkowe starcie. W niedzielę przyjdzie mu się zmierzyć z drużyną prowadzoną przez jego rodaka Thomasa Thomasberga, który objął szczecińską ekipę 30 września.

- Kiedy podjąłem pracę w Lechu, byłem bardzo zadowolony także z tego powodu, że uniknę rywalizacji z duńskimi trenerami. Aż tu nagle jeden z nich przyszedł tutaj - żartobliwe skwitował sytuację Frederiksen.

- Znam Thomasa całkiem dobrze, wielokrotnie graliśmy przeciwko sobie w Danii. Ostatnio spotykaliśmy się ze sobą, gdy prowadził Midtjylland. Mamy bardzo dobre relacje, ale także wzajemny szacunek dla naszej pracy. Będzie mi bardzo miło spotkać się z nim ponownie. Mam pewne przemyślenia, jak on będzie chciał przygotować Pogoń pod względem taktycznym. Z drugiej strony pozostaje pytanie, ile można też wprowadzić swoich pomysłów do drużyny w trakcie dwóch tygodni - zastanawiał się opiekun "Kolejorza".

Sztab szkoleniowy mistrza Polski analizował mecze szczecinian prowadzone przez Thomasberga - z Piastem Gliwice (2:1) oraz sparing z Wisłą Kraków (3:3).

- Pogoń to zespół, który chce grać w piłkę. Mają wielu piłkarzy o wysokiej jakości. Patrząc na te dwa ostatnie pojedynki i porównując do wcześniejszych spotkań, mogą postawić na dwójkę napastników. My natomiast zagramy tak, jak zawsze. Postaramy się mieć kontrolę nad meczem, być w posiadaniu piłki i wysoko grać pressingiem. I zobaczymy, jak nasz rywal na to zareaguje - skomentował trener poznańskiego zespołu.

Lechici po ostatnim ligowym meczu w Katowicach z GKS otrzymali kilka dni wolnego od treningów.

- Myślę, że to się nam opłaci. Zawodnicy wrócili wypoczęci, ze świeżą energią, zresetowali głowy. Wyglądają na głodnych gry. Natomiast, jak wiemy, nie wszyscy odpoczywali, bowiem 12 piłkarzy przebywało na zgrupowaniach swoich reprezentacji. I jest pewna różnica. Dlatego będziemy szukać też dla nich jakiegoś okresu, podczas którego mogliby odpocząć od futbolu – tłumaczył Frederiksen.

Jak dodał, jego podopieczni podczas zgrupowań swoich reprezentacji zanotowali różne występy. Honduranin Luis Palma zaliczył asystę w meczu eliminacji mistrzostw świata z Haiti (3:0), a jego drużyna narodowa jest blisko zakwalifikowania się na przyszłoroczny mundial. Z kolei Antoni Kozubal strzelił gole przeciwko Szwecji (wygranym przez biało-czerwonych 6:0) w ramach eliminacji młodzieżowych mistrzostw Europy.

- Część zawodników grała dużo minut, inna grupa mniej. Kilku piłkarzy wróciło na początku tygodnia, niektórzy dopiero teraz, ale na szczęście wszyscy są zdrowi. Sytuacja jest o tyle lepsza, że miesiąc temu, po przerwie reprezentacyjnej, mecz ligowy graliśmy już w piątek. Teraz mamy dwa dni więcej na przygotowania. Luis wrócił w środę, Timothy Ouma dopiero dzisiaj. Nie podjąłem jeszcze decyzji, kto wyjdzie w pierwszej jedenastce, a kto zacznie na ławce – tłumaczył szkoleniowiec.

Mecz Lecha z Pogonią rozegrany zostanie w niedzielę o 14.45.

DD, PAP