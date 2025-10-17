Rybakina, która w turnieju WTA w Ningbo jest rozstawiona z numerem trzecim, znajduje się w gronie faworytek do końcowego triumfu, szczególnie po porażce najwyżej rozstawionej tenisistki - Mirry Andriejewej. Kazaszka rozpoczęła zmagania od 1/8 finału i miała na tym etapie spore problemy z Ukrainką - Dajaną Jastremską. Zawodniczki spędziły na korcie blisko trzy godziny, ostatecznie Rybakina pokonała niżej notowaną rywalkę 6:4, 6:7 (6-8), 6:3.





Z kolei dla Alji Tomljanovic będzie to już piąte spotkanie w Ningbo. Australijka z sukcesem przebrnęła przez kwalifikacje, a w turnieju głównym okazała się lepsza od Clary Tauson - 1:6, 7:6 (7-4), 6:3 – i Turczynki, Zeynep Sonmez – 7:6 (8-6), 6:3.





Obie tenisistki grały ze sobą dwukrotnie, za każdym razem zwycięsko z tych starć wychodziła Jelena Rybakina.



ST, Polsat Sport