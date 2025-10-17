Jednym z tematów ostatniego wydania programie "Kosa na Kosę" były niedawne występy reprezentacji Polski do lat 21, która pod wodzą Jerzego Brzęczka pokonała między innymi Szwecję imponującym rezultatem 6:0. Jak te wyniki skomentował Jakub Kosecki?

- Jerzy Brzęczek pokazuje, że zna się na tym i po tym jak został potraktowany w pierwszej reprezentacji dostał zaufanie – powiedział Jakub Kosecki komentując ostatnie wyniki młodzieżowej kadry Brzęczka.

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja Lewandowskiego. Jak zareagował Flick?

Na opinię swojego syna odpowiedział Roman Kosecki, który ma odmienne spostrzeżenia na temat zwolnienia szkoleniowca z pierwszej kadry.

- Trzeba powiedzieć, ze nie pozbyli się, a pozbył. Wybór trenera reprezentacji pozostaje w gestii prezesa i tak jest przyjęte. Prezes przedstawia to na zarządzie, ale zarząd to akceptuje. Decyzję o zwolnieniu też podejmuje prezes i bierze pełną odpowiedzialność. Po ostatnich wypowiedziach Brzęczka i Bońka widać, że były pewne niejasności i nie do końca profesjonalnie zachowała się drużyna, bo paru chłopców wybrało się zwolnić trenera, co jest według mnie nieprofesjonalne i tak samo okazało się, że później chcieli zwalniać innych trenerów – podsumował były reprezentant Polski.

Kosecki uważa, że ostatnia decyzja Cezarego Kuleszy dotycząca współpracy Brzęczka z Janem Urbanem - selekcjonerem pierwszej kadry, to dobre decyzje personalne.

- To jest trochę rozłożona sprawa, bo też były jeśli chodzi o Brzęczka zarzuty, że wokół kadry znajduje się za dużo przypadkowych osób, psycholog, który krąży po boisku. Ale to ich sprawy, niech już to sobie wyjaśniają. Chciałem jednak powiedzieć, że tak to wygląda jeśli chodzi o wybór. Tak jak teraz prezes Kulesza do końca podejmował decyzje. W tym momencie podjął dwie bardzo dobre, bo trener Urban i Brzęczek mają fajną współpracę, a między nimi jest jeszcze Jacek Magiera, który to łączy i ma przecież swoje aspiracje.

Cała rozmowa z programu "Kosa na Kosę" w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport