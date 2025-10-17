Kiedy gwiazdor Chelsea wróci do gry? Fatalne informacje dla "The Blues"

Ofensywny pomocnik reprezentacji Anglii doznał kontuzji w sierpniu. Wrócił do gry we wrześniu, strzelając gole w meczach z Brentfordem oraz w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium.





Uraz dał o sobie znać ponownie podczas starcia z Manchesterem United 20 września. Wydawało się, że Palmer wróci do gry po ostatniej przerwie na zgrupowania reprezentacji narodowych, ale - jak się okazuje - absencja potrwa znacznie dłużej.

- Myliłem się (co do Palmera - przyp. red.). Niestety, musi pauzować jeszcze sześć tygodni – powiedział w piątek Maresca.

- Staramy się chronić Cole'a, jak tylko możemy. Najważniejsze, żeby po powrocie był w pełni sprawny. Członkowie sztabu medycznego nie są magikami. Mamy nadzieję, że sześć tygodni wystarczy. Musimy działać krok po kroku. Na pewno będzie dobrze - dodał trener "The Blues".

Palmer w dwóch poprzednich edycjach Premier League zdobył łącznie 37 bramek (22 i 15). Strzelił gola w finale Euro 2024, w którym Anglia uległa Hiszpanii 1:2.

Licząc tylko poprzedni sezon, 23-letni piłkarz rozegrał 52 mecze we wszystkich rozgrywkach, zaliczając w nich 18 trafień i 14 asyst. Wywalczył z Chelsea Klubowe Mistrzostwo Świata i triumfował w Lidze Konferencji UEFA.

ST, PAP