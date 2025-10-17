Kolejny tenisowy thriller. Mecz trwał ponad trzy godziny

W 1/8 finału Bencic również walczyła na korcie ponad trzy godziny, ostatecznie pokonała Yulię Starodubstevą 5:7, 6:4, 7:5. Na tym etapie turnieju takich problemów nie miała Paolini, Włoszka bez większych problemów ograła Weronikę Kudiermietową 6:2, 7:5. Przed tą rywalizacją obie tenisistki grały ze sobą czterokrotnie, a ich bezpośredni bilans wynosił 2-2.





Paolini, która zajmuję ósme miejsce w światowym rankingu i wciąż walczy o udział w WTA Finals, źle rozpoczęła bardzo istotne dla siebie spotkanie, przegrywając pierwszą partie 5:7. Set stał pod znakiem ciągłych przełamań - łącznie siedem gemów serwisowych zostało przegranych.

W drugim secie sytuacja Włoszki była wręcz dramatyczna - utraciła swoje podanie, Bencic objęła prowadzenie 5:4 i serwowała, by wygrać mecz. Paolini zdołała jednak wrócić do spotkania, wygrywając trzy gemy z rzędu i triumfując w całym secie 7:5.

Trzecia odsłona do stanu 3:3 była niezwykle wyrównana. Wtedy znać o sobie dało zmęczenie Bencic, Szwajcarka zmuszona była wziąć przerwę medyczną. Paolini wykorzystała tę okazję i pokonała w trzecim secie kulejącą Bencic 6:3.



Jasmine Paolini w półfinale turnieju WTA w Ningbo zmierzy się z lepszą z pary Jelena Rybakina - Alja Tomljanovic.

Jasmine Paolini - Belinda Bencic 5:7, 7:5, 6:3

