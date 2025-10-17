Legendarny siatkarz uhonorowany! Z klubem z tego miasta zdobył trzy tytuły mistrza Polski

Podczas piątkowej uroczystości przewodniczący rady miejskiej Łukasz Łukaszewski podkreślał, że Mirosław Rybaczewski jest postacią ważną dla miasta i historii olsztyńskiej siatkówki. Ocenił, że dla pokoleń kibiców to nazwisko oznacza nie tylko sportowe zwycięstwa, ale i wartości, które je budują.

– Pokazał pan, że prawdziwe mistrzostwo nie potrzebuje blasku reflektorów, że siła bywa cicha, a wielkość skromna. Dzięki takim ludziom Olsztyn łączy pokolenia i buduje swoją tożsamość na legendach. Udowadnia pan, że sukces to nie tylko medal, lecz sposób bycia – mówił samorządowiec.

Prezydent Olsztyna Robert Szewczyk zaznaczył, że honorowe obywatelstwo jest nie tylko wyrazem szacunku i uznania dla osiągnięć siatkarskich, ale także podziękowaniem za uczestniczenie w społecznym i sportowym życiu miasta.

Jak mówił prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, Rybaczewski jest nie tylko wybitnym sportowcem i fantastycznym człowiekiem, ale przede wszystkim wzorem do naśladowania dla najmłodszych.

Rybaczewski - dziękując za wyróżnienie - przyznał, że Olsztyn obok rodzinnej Warszawy jest dla niego najważniejszym miejscem w życiu. Podkreślał, że to z olsztyńskim AZS odnosił swoje największe klubowe sukcesy, w tym trzy razy zdobył mistrzostwo Polski. Wspominał, że tutaj skończył studia, poznał swoją żonę Ewę i urodziły się im dwie córki. Dodał, że jedna z córek - Anna poszła w ślady ojca; została siatkarką i przez dziesięć lat była kapitanem reprezentacji Francji.

Mirosław Rybaczewski był w latach 1972–82 siatkarzem AZS Olsztyn, z którym trzykrotnie zdobył tytuł mistrza Polski, trzykrotnie wicemistrza i dwukrotnie Puchar Polski. Wystąpił 167 razy w reprezentacji kraju - jest mistrzem świata z Meksyku (1974) i złotym medalistą igrzysk olimpijskich w Montrealu (1976). Po zakończeniu gry w Polsce był zawodnikiem we Francji, gdzie następnie został trenerem.

Jest jednym ze sportowców upamiętnionych w Alei Sław Olsztyńskiego Sportu nad Jeziorem Ukiel. Wyróżniono go także m.in. odznaczeniem za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. Został uznany za "Siatkarza 60-lecia AZS Olsztyn" oraz najlepszego sportowca 75-lecia sportu na Warmii i Mazurach.

RM, PAP