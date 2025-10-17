Magazyn #7Strefa - 18.10. Transmisja TV i stream online
Zapraszamy na kolejny odcinek Magazynu #7Strefa. Głównymi tematami rozmowy w studiu będą zakończony niedawno turniej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza oraz nadchodzący sezon PlusLigi. Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.
W sobotnim odcinku Magazynu #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą Paulina Maj-Erwardt, Damian Wojtaszek oraz Maciej Jarosz. Eksperci wypowiedzą się na temat turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza oraz zbliżającego się sezonu PlusLigi.
Wyemitujemy rozmowy z trenerami zespołów, które już w przyszłym tygodniu rozpoczną rywalizację na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. O swoich planach na kampanię 2025/2026 opowiedzą Massimo Botti, Andrea Giani i Guillermo Falasca.
Jakub Bednaruk przedstawi nowe przepisy, które będą obowiązywały w tym sezonie PlusLigi.
Połączymy się także z Maksymilianem Graniecznym, który doznał kontuzji podczas turnieju w Lublinie i do gry wróci dopiero za kilka tygodni.
Nasi eksperci podsumują też pierwszą kolejkę Tauron Ligi.
Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.