Magazyn #7Strefa - 18.10. Transmisja TV i stream online

W sobotnim odcinku Magazynu #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą Paulina Maj-Erwardt, Damian Wojtaszek oraz Maciej Jarosz. Eksperci wypowiedzą się na temat turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza oraz zbliżającego się sezonu PlusLigi.

Wyemitujemy rozmowy z trenerami zespołów, które już w przyszłym tygodniu rozpoczną rywalizację na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. O swoich planach na kampanię 2025/2026 opowiedzą Massimo Botti, Andrea Giani i Guillermo Falasca.

Jakub Bednaruk przedstawi nowe przepisy, które będą obowiązywały w tym sezonie PlusLigi.

Połączymy się także z Maksymilianem Graniecznym, który doznał kontuzji podczas turnieju w Lublinie i do gry wróci dopiero za kilka tygodni.

Nasi eksperci podsumują też pierwszą kolejkę Tauron Ligi.

Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

