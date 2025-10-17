Magazyn Olimpijski - 18.10. Transmisja TV i stream online

Kolejny odcinek "Magazynu Olimpijskiego" spędzimy... na lodzie. Pierwszym gościem Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będzie Aida Bella. Z medalistką ME 2013 oraz komentatorką Polsatu Sport porozmawiamy o - inaugurującym olimpijski sezon 2025/26 w short tracku - podwójnym weekendzie w Montrealu. Posłuchamy też rozmowy Grzegorza Michalewskiego z Gabrielą Topolską, która tydzień temu spisała się najlepiej z naszych reprezentantów w Kanadzie, zajmując piąte miejsce na 1500 metrów.



Bohaterami drugiej części programu będą reprezentanci Polski w curlingu, którzy po dramatycznej rywalizacji w Aberdeen wywalczyli awans do decydującego, grudniowego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina 2026. W studiu "Magazynu Olimpijskiego" odwiedzi nas Konrad Stych a wirtualnie do rozmowy dołączy Krzysztof Domin.



Na koniec zajrzymy na PGE Narodowy, gdzie odbyło się spotkanie ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego z paralekkoatletami, parapływakami, paraszermierzami i parakolarzami, którzy na tegorocznych mistrzostwach świata wywalczyli w sumie 28 medali oraz do Radości gdzie odbył się tradycyjny już Bieg z Radością.



"Magazyn Olimpijski" w sobotę o 10.00 w Polsacie Sport 1, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport