Nikt się tego nie spodziewał! Polska kadra świętuje awans bez kopnięcia piłki

Biało-Czerwoni na 99 proc. pewni gry w barażach

ZOBACZ TAKŻE: Znowu zmiany! Oto potencjalni rywale Polski w barażach o MŚ



Zacznijmy od tego, co wypracowali sobie sami Polacy. Dobre wyniki w trzech ostatnich spotkaniach eliminacyjnych sprawiły, że są już niemal pewni zajęcia drugiego miejsca w grupie G, co da im prawo gry w barażu o awans na mistrzostwa świata 2026.

Przypieczętowali to wyjazdowym triumfem 2:0 z Litwinami w niedzielę 12 października po trafieniach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Rywalizację grupową dokończą w listopadzie, gdy czekają ich jeszcze mecze z Holandią oraz Maltą.

Niespodziewany awans po poniedziałkowych meczach



Biało-Czerwoni pozostają w walce o znalezienie się w pierwszym koszyku w losowaniu par półfinałów baraży. To niezwykle ważne, ponieważ zespoły z pierwszego koszyka mogą liczyć na teoretycznie słabszych rywali na swojej ścieżce barażowej, a także na rozgrywanie kluczowych meczów przed własną publicznością. Nieoczekiwany awans Polacy zanotowali w poniedziałek, gdy mecze w innych grupach ułożyły się po ich myśli.

W walijskim Cardiff gospodarze mierzyli się z Belgami i przegrali 2:4. Dzięki temu nasi piłkarze pozostają w wirtualnym pierwszym koszyku przed barażami. Oprócz Biało-Czerwonych są w nim też Włosi, Turcy oraz Ukraińcy. Decydujące mecze odbędą się w listopadzie. To one zadecydują o rozstawieniu w ścieżce barażowej o awans na przyszłoroczny mundial. Zespoły z drugiego koszyka wciąż mogą zagrozić podopiecznym Jana Urbana. Swoje ambicje mają m.in.:

- Walijczycy

- Szkoci

- Węgrzy

- Czesi

Przed Polakami dwa niezwykle ważne mecze



Przed reprezentantami Polski dwa niezwykle ważne mecze. Najpierw 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie podejmą Holendrów. Jeżeli wygrają, to zdobędą 17 punktów do rankingu i praktycznie zapewnią sobie miejsce w pierwszym koszyku. Ewentualny remis wyceniany jest na 5,31 pkt.

Ostatnie spotkanie w grupie G Polacy rozegrają 17 listopada na wyjeździe z Maltą, gdzie są zdecydowanymi faworytami. Tam liczy się tylko zwycięstwo. Walka o pierwszy koszyk będzie się toczyć do samego końca. Jak potoczą się losy kadry Jana Urbana? Czy zwiększy ona swoje szanse na awans na mistrzostwa świata 2026, które będą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie?