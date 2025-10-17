Oto potencjalni rywale Polaków w Lidze Narodów! Właśnie pokazano koszyki

Spadek do niższej dywizji wcale nie oznacza, że Polaków ominą trudne mecze. Co prawda nasi piłkarze znajdą się w pierwszym koszyku, a więc ominą inne reprezentacje, które również musiały pogodzić się z degradacją. Mowa tutaj o Szkocji, Węgrzech i Izraelu.

W pozostałych koszykach znajdują się jednak m.in. Szwajcarzy, Słoweńcy oraz Szwedzi. Taka grupa byłaby niewątpliwie wyzwaniem dla Biało-Czerwonych, których celem z pewnością będzie powrót do wyższej dywizji. Takie wyróżnienie spotka tylko zwycięzców poszczególnych grup. Z kolei ekipy z drugich miejsc zagrają w fazie play-off, natomiast najgorsze zespoły spadną do trzeciej dywizji.

ZOBACZ TAKŻE: Urban zabrał głos ws. Lewandowskiego! Co ze zdrowiem kapitana reprezentacji?

Polacy mogą też trafić na przeciwników, przeciwko którym byliby zdecydowanymi faworytami. Do takich należą teoretycznie Bośnia i Hercegowina, Gruzja czy Kosowo. Oczywiście w dzisiejszej piłce nie ma już słabych drużyn i nikogo nie można lekceważyć.

Dobra postawa w Lidze Narodów niesie za sobą jeszcze jeden ważny element. To wyższe rozstawienie przy eliminacjach Euro 2028. Z kolei losowanie fazy grupowej Nations League zaplanowane zostało na początek 2026 roku. Nie ma jeszcze szczegółowej daty.

Pierwsza edycja Ligi Narodów odbyła się w sezonie 2018/2019 i padła łupem Portugalii. W kolejnych latach triumfowali Francuzi, Hiszpanie i ponownie Portugalczycy. Polacy po czterech edycjach w najwyższej dywizji, w ostatniej okazali się najgorsi w grupie z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją i musieli pogodzić się ze spadkiem do drugiej z czterech dywizji, które istnieją.

Podział na koszyki w dywizji B Ligi Narodów:

1. koszyk: Polska, Szkocja, Węgry, Izrael

2. koszyk: Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina, Ukraina

3. koszyk: Słowenia, Gruzja, Irlandia, Rumunia

4. koszyk: Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Kosowo

Polsat Sport