Pierwsze powołania nowego selekcjonera hokeistów! Kibice zobaczą odświeżoną kadrę

Turniej będzie debiutem fińskiego szkoleniowca, który na początku października zastąpił Roberta Kalabera. Słowak pracował z reprezentacją pięć lat, jego kontrakt wygasł z końcem czerwca. Europejski Puchar Narodów to nowy cykl zawodów, kolejne odbędą się w grudniu na Węgrzech i w lutym w Wielkiej Brytanii.

Zgrupowanie rozpocznie się w Sosnowcu 3 listopada.

Prezentujący obecnie w lidze świetną dyspozycję 34-letni Chmielewski ostatni raz w kadrze zagrał w kwietniu 2024. Nie wystąpił ani w MŚ elity, ani w tegorocznych MŚ Dywizji 1A.

Swego rodzaju organizacyjny "debiut" zaliczy nowy prezes PZHL Krzysztof Woźniak. Szefem federacji został 22 września, zastępując Mirosława Minkinę, a z Finem współpracuje od dwóch lat w GKS Tychy, którego jest wiceprezesem. Fiński szkoleniowiec w minionym sezonie wywalczył z tyszanami mistrzostwo Polski.

- Turniej zapowiada się świetnie. Kibice zobaczą nową, odświeżoną reprezentację pod wodzą trenera Tirkkonena, a rywale będą bardzo wymagający, bo wszystkie trzy drużyny w przyszłym roku walczyć będą przecież w mistrzostwach świata Elity - stwierdził prezes.

Listopadowym turniejem Polacy rozpoczną przygotowania do MŚ Dywizji 1A, które - też na sosnowieckim lodowisku - rozegrane zostaną w dniach 2-8 maja 2026. Biało-Czerwoni rywalizować tam będą o awans do Elity z Francją, Kazachstanem, które spadły z najwyższej grupy, Ukrainą, Japonią i Litwą, która awansowała z niższej dywizji.

W kwietniu 2025 r. Polakom nie udał się powrót do grona najlepszych ekip globu. Zaczęli turniej w rumuńskim Sfantu Gheorghe od wygranych z Rumunią 4:1 i Japonią 2:1, potem przegrali z Włochami i Ukrainą po 1:4, a na koniec ulegli Wielkiej Brytanii 0:3, zajmując piąte, przedostatnie miejsce.

W maju 2024 r. Biało-Czerwoni zagrali po 22-letniej przerwie w MŚ Elity. Jedyny punkt w Ostrawie wywalczyli z Łotyszami (4:5 po dogrywce), a później przegrali wszystkie spotkania w regulaminowym czasie i spadli z najwyższego szczebla.

Kadra na turniej w Sosnowcu:

Bramkarze: Tomas Fucik (GKS Tychy), Maciej Miarka (ECB Zagłębie Sosnowiec), Mateusz Studziński (KH Energa Toruń)

Obrońcy: Kamil Górny (Polonia Bytom), Karol Biłas, Bartosz Ciura, Michał Naróg (wszyscy Zagłębie Sosnowiec), Olaf Bizacki, Mateusz Bryk, Bartłomiej Pociecha (wszyscy GKS Tychy), Bartosz Florczak (Unia Oświęcim), Kacper Maciaś (GKS Katowice), Mateusz Zieliński (KH Energa Toruń).

Napastnicy: Paweł Zygmunt (HC Verva Litvinov, Czechy), Krzysztof Maciaś (HC Vítkovice Ridera, Czechy), Kamil Sadłocha (Les Bruleurs de Loups Grenoble, Francja), Mateusz Bepierszcz, Mateusz Michalski, Grzegorz Pasiut (wszyscy GKS Katowice), Sebastian Brynkus, Aron Chmielewski (obaj Zagłębie Sosnowiec), Szymon Kiełbicki, Jakub Ślusarczyk (obaj JKH GKS Jastrzębie), Filip Komorski, Dominik Paś (obaj GKS Tychy), Jakub Lewandowski, Mikołaj Syty (obaj KH Energa Toruń), Damian Tyczyński (VHK Vsetin, Czechy).

PAP