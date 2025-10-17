PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo
Motor Lublin - GKS Katowice to spotkanie w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.
Motor z dorobkiem 11 punktów znajduje się w dolnej części tabeli. Piłkarze z Lublina nie wygrali żadnego z czterech ostatnich spotkań ligowych - trzy zremisowali i jeden przegrali.
ZOBACZ TAKŻE: Maroko z rekordem zwycięstw. Przebili nawet Hiszpanów!
GKS aktualnie zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Zawodnicy z Katowic mają na koncie o "trzy" oczka mniej od swojego rywala. Ostatni raz podopieczni Rafała Góraka triumfowali w siódmej kolejce, gdy pokonali Radomiaka Radom 3:2. W kolejnych meczach zdołali dopisać sobie tylko jeden punkt.
W zeszłym sezonie ekipy mierzyły się dwukrotnie. Najpierw padł bezbrakowy remis, a w następnym starciu górą był Motor, po wygranej 3:2.
Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.Przejdź na Polsatsport.pl