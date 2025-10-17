"Królowie strzelców" w PlusLidze! Którzy siatkarze zdobyli najwięcej punktów?

Rozgrywki PlusLigi miały w swej historii wielu bohaterów. Do największych ulubieńców kibiców często należą siatkarze ofensywni, którzy zdobywają najwięcej punktów dla swej drużyny.

Wśród siatkarzy, którzy wygrywali rankingi na najlepiej punktujących w PlusLidze znajdziemy wiele gwiazd tej dyscypliny sportu. Jest też kilku zawodników nieco już dziś zapomnianych. Są wreszcie gracze, którzy również w sezonie 2025/2026 mają decydować o sile ofensywnej swoich klubów.

Rekordzistą jest Mariusz Wlazły. Słynny atakujący trzykrotnie kończył sezon na czele rankingu punktujących, ma też najwięcej zdobytych punktów w historii PlusLigi. Kogo jeszcze zobaczymy w tym zestawieniu?

Kto zdobył najwięcej punktów w jednym sezonie? Którzy siatkarze najlepiej punktowali w historii PlusLigi? Do kogo należą rekordy w tym elemencie? Najlepiej punktujący siatkarze w poszczególnych sezonach PlusLigi w galerii zdjęć:

Najlepiej punktujący siatkarze w poszczególnych sezonach PlusLigi Zobacz galerię

