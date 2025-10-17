Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego za burtą. Walkower

Z samego rana w piątek 17 października miał odbyć się ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA w Osace. Na kort miały wyjść Naomi Osaka i Jaqueline Cristian. Eksperci i kibice przewidywali, że japońska tenisistka poradzi sobie z niżej rozstawioną przeciwniczką i pewnie awansuje do półfinału rywalizacji.

Pojedynek nie został jednak rozegrany, a była liderka rankingu WTA wycofała się z turnieju. Wszystko przez kontuzję nogi, której nabawiła się podczas swojego poprzedniego meczu. W tej sytuacji Cristian awansuje do półfinału zmagań w Osace, a jej kolejną przeciwniczkę wyłoni starcie Tereza Valentova - Olga Danilovic.

Warto przypomnieć, że Osaka od niedawna współpracuje z byłym szkoleniowcem Igi Świątek - Tomaszem Wiktorowskim. Odkąd Japonka pracuje z Polakiem, osiąga znakomite sukcesy. W turnieju rangi WTA 1000 w Montrealu dotarła do finału, z kolei z US Open odpadła w półfinale. Gdyby nie kontuzja, 28-latka miałaby szansę na kolejny triumf.

AA, Polsat Sport