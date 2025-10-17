Polka z medalem mistrzostw świata. To jej życiowy sukces

Fantastyczna postawa Sandry Bernal na mistrzostwach świata w strzelectwie sportowym. Podczas rywalizacji w stolicy Grecji - Atenach - Polka zdobyła brązowy medal w trapie.

Polka z medalem mistrzostw świata. To jej życiowy sukces
fot. PAP
Sandra Bernal

Złoty medal wywalczyła Hiszpanka Magrina Mar Molne, a srebrny - Włoszka Silvana Stanco.

 

Molne zdobyła 46 punktów, dystansując Stanco - 42 i Bernal - 33. Kolejne miejsca przypadły Fatimie Galvez (Hiszpania) - 28, Laetishi Scanlon (Australia) - 23 oraz Ines de Barros (Portugalia) - 41.

 

To drugi złoty medal czempionatu dla Molne, poprzednio z koleżankami wygrała rywalizację drużynową. Również dwa srebrne krążki wywiezie ze stolicy Grecji Stanco.

 

26-letnia Polka po raz pierwszy w karierze stanęła na podium mistrzostw świata. W 2020 roku wygrała zawody Pucharu Świata w Nikozji, natomiast w kolejnym była druga w imprezie tego cyklu w Nowym Sadzie.

 

Bernal była jedyną Polką w stawce 73 zawodniczek. Mistrzostwa potrwają do soboty, 18 października.

DD, PAP
