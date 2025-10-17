Polsat Sport świętuje 25 lat! Wyjątkowa uroczystość w Centrum Olimpijskim

- W umysłach dwóch ludzi z Polsatu urodził się pomysł powołania Polsatu Sport. Piotr Nurowski i Zygmunt Solorz od 1998 roku myśleli i około rok później byli przekonani, że trzeba to powołać. Zygmunt Solorz wyciągnął odpowiednią ilość mieszków pieniędzy, Piotr Nurowski zaczął rekrutować zespół i tak to ruszyło. Piotr Nurowski, któremu składam hołd, gdziekolwiek jest w przestworzach. Dziękujemy za to, bo gdyby nie on, nie mielibyśmy okazji świętować tego jubileuszu - powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat, przy okazji prezentacji jesiennej ramówki stacji.

Dziś od tamtych chwil mija 25 lat. Wyjątkowe 25 lat, które przyniosło nam i naszym odbiorcom wiele emocji. Na naszych antenach widzowie mogli oglądać największe sukcesy polskich sportowców. Idąc chronologicznie, mowa m.in. o mistrzostwie Europy "Złotek" (2003), srebrze szczypiornistów na światowym czempionacie (2007), zwycięstwie Roberta Kubicy w Grand Prix Kanady (2007), triumfach siatkarzy na mistrzostwach świata w 2014 i 2018, tęczowej koszulce Michała Kwiatkowskiego (2014), polskim finale siatkarskiej Ligi Mistrzów 2022/23 między ZAKS-ą a Jastrzębskim Węglem czy historycznej wiktorii Igi Świątek na Wimbledonie 2025.



Lista jest imponująca, a to jedynie urywek całej, bogatej historii Polsatu Sport. W tej z pewnością specjalne miejsce ma również piłka nożna. - Tym, co wstrząsnęło polskim rynkiem, było nabycie praw do Ligi Mistrzów UEFA i dwóch edycji piłkarskich mistrzostw świata. To był pierwszy raz, kiedy prywatna stacja łamała monopol TVP na te produkty. Wszyscy zastanawiali się, czy Polsat Sport podoła. Jak się później okazało, daliśmy radę i to z dobrym skutkiem - stwierdził Marian Kmita w wywiadzie z Interia Sport.



To właśnie w 2002 po 16 latach przerwy piłkarska reprezentacja Polski wróciła na salony, biorąc udział w mistrzostwach świata w Japonii i Korei Południowej. To wszystko na ekranach Polsatu Sport, a było tego więcej… Mundial 2006 w Niemczech, debiut Biało-Czerwonych na mistrzostwach Europy w 2008 w Austrii i Szwajcarii, niezapomniany występ na EURO 2016 we Francji, zwieńczony historycznym ćwierćfinałem, czy wiktoria Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów 2019/20.



Sukcesy, radość i emocje… Te nie przychodzą jednak same. Wszystko naznaczone jest bowiem ciężką pracą, która w szeregach Polsatu Sport nie jest obca. - W Polsacie jest takie credo, że nie ma takich słów: trudno, nie da się, niemożliwe. Nie mam w głowie obrazu, że było trudno, ale na pewno był ogrom pracy i wyzwań. To był - tak bym to chyba nazwał - bardzo ciekawy czas. Ten sport w Polsacie, który dziś jest gigantyczny, stawialiśmy od początku. Mieliśmy prestiżowe fundamenty, co od razu wiązało się wielką odpowiedzialnością od samego początku - dodał Marian Kmita dla Interii.



Dziś na załogę Polsatu Sport czekają kolejne ekscytujące wyzwania, ale jedno się nie zmienia. Nadal dokładać będziemy wszelkich starań, by z najwyższą jakością dzielić się z Wami - odbiorcami - emocjami z największych światowych aren oraz podążać za polskimi sportowcami. To w końcu nasza misja.



W całym pędzie znalazło się również miejsce na chwilę święta. Już dziś, w piątek 17 października, w warszawskim Centrum Olimpijskim odbędzie się bowiem gala z okazji 25. urodzin Polsatu Sport. Podczas uroczystości z pewnością nie zabraknie wyjątkowych osobowości, momentów czy czasu do refleksji. A wszystko to widzowie będą mogli zobaczyć na naszych antenach w specjalnym reportażu, nagranym podczas piątkowego wieczoru.