Polska ma już awans, to pewne! FIFA ogłasza. Wszystko dzięki tym wynikom

Reprezentacja Jana Urbana wygrała oba październikowe mecze - najpierw towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie 1:0, a następnie w eliminacjach mistrzostw świata z Litwą w Kownie 2:0. W efekcie przesunęła się o trzy pozycje w górę w zestawieniu FIFA, opublikowanym w piątek.

Biało-czerwoni w tabeli grupy G kwalifikacji do mundialu są na drugiej pozycji, za Holandią. "Pomarańczowi" awansowali w rankingu FIFA na szóste miejsce (o jedno).

Z pozostałych przeciwników w eliminacjach, Finowie spadli z 71. na 72. pozycję, a Litwa i Malta, które już wcześniej straciły szansę na mundial - plasują się, odpowiednio, na miejscach 146. i 166.

Do czołowej dziesiątki wrócili Niemcy - awansowali na 10. lokatę (o dwie), a na jedenastą z dziewiątej spadli Chorwaci.

Kolejny ranking FIFA zostanie opublikowany 21 listopada.

MR, PAP