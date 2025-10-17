Polski tenisista idzie jak burza! Coraz bliżej tytułu

Jan Zieliński i jego deblowy partner Adam Pavlasek pokonali Fransisco Cabrala i Lucasa Miedlera 5:7, 6:3, 10-7 w ćwierćfinale imprezy ATP 250 w Sztokholmie. Portugalsko-austriacki duet przystępował do zmagań w Szwecji jako turniejowa "2".

Kolejnymi rywalami Polaka i Czecha będą zwycięzcy meczu Amerykanina Vasila Kirkova i Holendra Barta Stevensa z rozstawionymi z numerem 4. Francuzami Sadio Doumbią i Fabienem Reboulem.

Zieliński gra z Pavlaskiem z przerwami od czerwca. Wspólnie dotarli do jednego finału - w turnieju w Bastad, gdzie przegrali z najwyżej rozstawionymi Argentyńczykiem Guido Andreozzim i Holendrem Sanderem Arendsem.

W Sztokholmie z Biało-Czerwonych w singlu grał Kamil Majchrzak. W środę przegrał w drugiej rundzie z Amerykaninem Sebastianem Kordą 4:6, 6:4, 5:7.

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Francisco Cabral/Lucas Miedler 5:7, 6:3, 10:7

MR, PAP