Porzuciła siatkówkę i uratowała życie bratu. Teraz zabrała głos

W minionych dniach rozpoczęto nowy sezon TAURON Ligi. Inauguracja ominęła jednak rozgrywającą LOTTO Chemika Police, Katarzynę Partykę, która zawiesiła sportową karierę.

ZOBACZ TAKŻE: Cios dla siatkarskiego giganta! Uraz gwiazdy poważniejszy, niż zakładano

23-latka zdecydowała się na wyjątkowy krok. Jej klub poinformował, że siatkarka pomoże swojemu choremu bratu i odda mu szpik. Teraz sama zainteresowana, która jest już po zabiegu, podzieliła się najświeższymi wieściami w swoich mediach społecznościowych.

- Zostałam dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych. Karol, walcz dzielnie! Jesteś moją inspiracją. Chcę tym postem szerzyć świadomość nowotworów krwi. Rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku to prosty krok, który może uratować czyjeś życie. Nie każdy znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, więc jeśli masz od 18 do 55 lat i jesteś zdrowy, rozważ rejestrację. Zachęcam z całego serca - napisała Partyka.

Przed rozgrywającą okres rekonwalescencji i powrót do rywalizacji. Tę w TAURON Lidze Chemik otworzył od zwycięstwa 3:2 nad Sokołem & Hagric Mogilno. Kolejne spotkanie policzanki rozegrają 18 października z beniaminkiem Eco Harpoon LOS Nowy Dwor Mazowiecki.