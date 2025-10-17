Porzuciła siatkówkę i uratowała życie bratu. Teraz zabrała głos
Katarzyna Partyka, rozgrywająca LOTTO Chemika Police, nieoczekiwanie zawiesiła karierę. Wszystko to, by pomóc ciężko choremu bratu, któremu oddała szpik. Teraz 23-latka zabrała głos w swoich mediach społecznościowych.
W minionych dniach rozpoczęto nowy sezon TAURON Ligi. Inauguracja ominęła jednak rozgrywającą LOTTO Chemika Police, Katarzynę Partykę, która zawiesiła sportową karierę.
23-latka zdecydowała się na wyjątkowy krok. Jej klub poinformował, że siatkarka pomoże swojemu choremu bratu i odda mu szpik. Teraz sama zainteresowana, która jest już po zabiegu, podzieliła się najświeższymi wieściami w swoich mediach społecznościowych.
- Zostałam dawcą krwiotwórczych komórek macierzystych. Karol, walcz dzielnie! Jesteś moją inspiracją. Chcę tym postem szerzyć świadomość nowotworów krwi. Rejestracja w bazie potencjalnych dawców szpiku to prosty krok, który może uratować czyjeś życie. Nie każdy znajduje zgodnego dawcę w rodzinie, więc jeśli masz od 18 do 55 lat i jesteś zdrowy, rozważ rejestrację. Zachęcam z całego serca - napisała Partyka.
Przed rozgrywającą okres rekonwalescencji i powrót do rywalizacji. Tę w TAURON Lidze Chemik otworzył od zwycięstwa 3:2 nad Sokołem & Hagric Mogilno. Kolejne spotkanie policzanki rozegrają 18 października z beniaminkiem Eco Harpoon LOS Nowy Dwor Mazowiecki.