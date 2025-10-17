Ronaldo znokautował Messiego. Kolosalna różnica w zarobkach [GALERIA]

Portugalska gwiazda Cristiano Ronaldo, podobnie jak w roku ubiegłym, znajduje się na szczycie listy najlepiej opłacanych piłkarzy świata w zestawieniu magazynu "Forbes". Według raportu, 40-letni zawodnik saudyjskiego klubu Al-Nassr zarobił w tym sezonie 280 milionów dolarów.

Drugie miejsce zajmuje Argentyńczyk z amerykańskiego Interu Miami Lionel Messi, który zainkasował 130 milionów dolarów, a trzecie były reprezentant Francji Karim Benzema z saudyjskiego Al-Ittihad - 104 miliony dolarów.

Rankingi magazynu "Forbes" oparte są na badaniach i szacunkach redaktorów gazety. Dziennikarze korzystają głównie z publicznie dostępnych informacji, jednak dane nie zawsze są dokładne. Oprócz pensji klubowych, w zestawieniu uwzględniane są również inne dochody, m.in. z reklam. 38-letni Messi ma zarabiać 70 milionów dolarów z działalności pozaboiskowej, a Ronaldo - 50 milionów.

W sumie dziesięciu najlepiej zarabiających piłkarzy świata według "Forbesa" ma dochody w wysokości 945 milionów dolarów. To o cztery procent mniej niż w poprzednim sezonie.

Najmłodszym z najlepiej zarabiających jest Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony. 18-latek zajmuje dziesiąte miejsce z zarobkami w wysokości 43 milionów dolarów. Nowy na liście jest także 22-letni Brytyjczyk Jude Bellingham. Plasujący się na dziewiątej pozycji pomocnik Realu Madryt ma zarabiać 44 miliony dolarów.

W czołowej dziesiątce nie ma żadnego Polaka.

TOP 10 najlepiej zarabiających piłkarzy świata według magazynu "Forbes":