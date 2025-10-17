Sabalenka zaskoczyła! Obdarowała... Rafę Nadala. Co mu przekazała?

W trakcie trwającego sezonu Aryna Sabalenka mogła czuć niedosyt, biorąc pod uwagę jej występy w imprezach wielkoszlemowych. Białorusinka przegrała bowiem dwa finały - w Australian Open i Roland Garros - oraz znalazła się w najlepszej czwórce Wimbledonu.

Porażki w decydujących spotkaniach w Melbourne i Paryżu Sabalenka powetowała sobie podczas US Open. Liderka rankingu WTA sięgnęła po tytuł w Nowym Jorku, pokonując w finale Amerykankę Amandę Anisimovą.

Teraz Sabalenka zdecydowała się na piękny gest. Białorusinka przekazała swoją sukienkę, w której triumfowała na Flushing Meadows, do Muzeum Rafy Nadala na Majorce. Do prezentu dołączyła krótką wiadomość.

"Dla Muzeum Rafy Nadala, od Aryny Sabalenki" - napisała.

Sukienka została dodana do ekspozycji wraz ze zdjęciem i gratulacjami dla tenisistki, o czym poinformowała oficjalna strona muzeum.

"W tym roku Aryna Sabalenka wygrała US Open, a my - w Muzeum Rafy Nadala - z dumą prezentujemy sukienkę, w której zdobyła tytuł. Gratulacje za wszystkie Twoje osiągnięcia! VAMOS. Przyjdź i zobacz ją w Manacorze - na Majorce" - napisano.