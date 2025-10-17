Ściana! Co za popis Szczęsnego. Nie do pokonania

Wojciech Szczęsny ma już 35 lat, a nadal jest w świetnej formie, co potwierdzają jego występy w Barcelonie. Swoją znakomitą dyspozycję potwierdza również na treningach - "Duma Katalonii" pochwaliła się filmem, na którym polski bramkarz wykazuje się niesamowitym reflkeksem.

fot. PAP
Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny jest bardzo ważnym ogniwem w kadrze Barcelony. Odkąd kontuzji doznał Joan Garcia, polski golkiper znów gra w pierwszej jedenastce Hansiego Flicka. Co więcej, jak na razie świetnie spisuje się między słupkami i stanowi o sile formacji defensywnej "Dumy Katalonii".

 

W piątek 17 października hiszpańska drużyna zamieściła w mediach społecznościowych wideo z sesji treningowej piłkarzy "Blaugrany". W roli głównej występuje Szczęsny, który w imponujący sposób broni serię strzałów z różnych odległości. "Wielki Szczęsny" - napisano w opisie filmu. 

 

Polak swoim zaangażowaniem wysyła jasny sygnał trenerowi, że należy mu się miejsce w podstawowej jedenastce na stałe. W tym sezonie rozegrał dotąd trzy spotkania  - w meczach ligowych przeciwko drużynie Realu Sociedad i Sevilli oraz w starciu Ligi Mistrzów z PSG.

 

W kolejnym meczu Barcelony również powinniśmy zobaczyć 35-latka na murawie od pierwszej minuty. Ekipa Hansiego Flicka w sobotę 18 października podejmie Gironę. 

MR, Polsat Sport
