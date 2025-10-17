PGE GiEK Skra Bełchatów marzy o powrocie do czołówki. Duże zmiany w klubie

Motto powrotu do lat świetności w jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich obowiązuje od kilku sezonów. Drużyna z Bełchatowa po ostatni medal mistrzostw kraju sięgnęła w 2018 roku, jednak po wywalczeniu wówczas dziewiątego w historii złota z każdym rokiem popadała w coraz większą przeciętność. Przed rokiem udało się ustabilizować sytuację organizacyjno-finansową, ale wystarczyło to jedynie na dotarcie do ćwierćfinału.





Latem w klubie znów doszło do wielu zmian, zarówno w gabinetach, jak i w drużynie. Na jego czele stanął związany w przeszłości ze Skrą Michał Bąkiewicz.

– Dobrze pamiętam piękne chwile i sukcesy klubu, które przeżywaliśmy razem. Te wspomnienia są żywe w mojej głowie i będą podstawą obecnych aspiracji i drogowskazem w procesie odbudowy silnej Skry Bełchatów – przyznał po objęciu stanowiska prezesa były reprezentant Polski.

Z kolei drużynę poprowadzi Stelmach, kolejny związany ze Skrą i odnoszący w niej sukcesy były siatkarz. 57-letni trener zastępując Rumuna Gheorghe Cretu wrócił nie tylko do Bełchatowa, ale i ekstraklasy, w której ostatnio pracował w 2021 roku w Stali Nysa.

– Marka Skry zobowiązuje. Nie wypada jej odmawiać i dlatego wróciłem po raz trzeci do Bełchatowa. Jako trener zrobię wszystko, żeby spłacić otrzymane zaufanie i żeby drużyna już nie była na siódmym miejscu, tylko wyżej. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy zajdziemy daleko – powiedział PAP trzykrotny mistrz kraju ze Skrą.

Stelmach przyznał, że miał udział w budowie nowej drużyny. Jak wyjaśnił, kluczem było zatrzymanie wicemistrza olimpijskiego, rozgrywającego Grzegorza Łomacza, dla którego będzie to już dziewiąty sezon w PGE GiEK Skrze.

– Naszym planem minimum jest faza play off, ale mnie marzy się powrót do europejskich pucharów. Życzyłbym więc sobie, żebyśmy zakończyli sezon w pierwszej piątce – przyznał kapitan bełchatowian.

Oprócz Łomacza, w zespole zostali wszyscy środkowi: Bartłomiej Lemański, Łukasz Wiśniewski, Michał Szalacha i Mateusz Nowak. Nowa jest natomiast linia przyjęcia oraz obaj atakujący i libero.

W Bełchatowie największe nadzieje wiążą z reprezentantem Brazylii Alanem Souzą (ostatnio Toray Arrows). 31-latek był najlepszym atakującym i najlepiej punktującym siatkarzem polskiej ekstraklasy w sezonie 2023/24, występując wówczas w barwach Indykpolu AZS Olsztyn. Na debiut w PGE Skrze będzie jednak musiał zaczekać, bowiem leczy uraz kostki, którego nabawił się w trakcie sezonu reprezentacyjnego. W związku z tym nie będzie mógł pomóc nowej drużynie na początku sezonu. Pod jego nieobecność drużynę ma wesprzeć doświadczony Bartosz Krzysiek. Na ataku zagra również Arkadiusz Żakieta, który ostatni sezon spędził w Jastrzębskim Węglu.

Obiecującym transferem było też pozyskanie reprezentanta Francji Antoine'a Pothrona, który występując w drużynie mistrza kraju Tours Volley był trzeci w rankingu przyjmujących rodzimej ligi.

Grono przyjmujących uzupełnili znani z występów w polskiej ekstraklasie Rumun Daniel Chitigoi (ostatnio ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Zouheir El Graoui (PSG Stal Nysa) i Kamil Szymendera (Indykpol AZS Olsztyn).

Z kolei w miejsce Łomacza ma wchodzić powoływany w tym roku do szerokiej kadry reprezentacji Kajetan Kubicki (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). Duet libero stanowić będą zaś Maksym Kędzierski (MCKiS Jaworzno) i Kamil Szymura (PSG Stal Nysa).

– Jesteśmy zadowoleni z zawodników, których zakontraktowaliśmy. To nie są bowiem anonimowi siatkarze, tylko – jak przypadku Alana, Pothrona i Chitigoiego – reprezentanci swoich krajów. W zespole mamy zarówno doświadczonych, jak i mamy młodych zawodników. I ta mieszanka może nam dać dużo dobrego – podkreślił Stelmach.

Na inaugurację rozgrywek bełchatowianie podejmą 25 października Indykpol AZS Olsztyn.

Skład PGE GiEK Skry Bełchatów na sezon 2025/26:

RM, PAP