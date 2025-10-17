To będzie najlepszy sezon Ślepska Malow Suwałki? Klub ma ambitne plany

Prezes klubu Wojciech Winnik przyznał w rozmowie z PAP, że celem zespołu z Suwałk jest awans do play off. Uważa ten cel za ambitny, ale właśnie taki postawili sponsorzy, którzy oczekują od zawodników zaangażowania.

– Rozpoczynamy siódmy sezon w PlusLidze. Mam nadzieję, że będzie to dla nas szczęśliwy czas. Wyznaczamy sobie ambitny cel. Wierzę, że ten zespół ma potencjał, żeby bić się o "ósemkę", chociaż sponsorzy oczekują jeszcze lepszych wyników – powiedział.

Drużynę nadal prowadzi trener Dominik Kwapisiewicz, który pracuje w Suwałkach od 2022 roku.

Z zespołu latem odeszli: Mateusz Czunkiewicz (libero), Paweł Halaba (przyjmujący), Konrad Stajer (środkowy), Marcin Krawiecki (rozgrywający), Bartosz Firszt (przyjmujący), Matias Sanchez (rozgrywający) i Quentin Jouffroy (środkowy).

Dołączyli dwaj rozgrywający - Karol Jankiewicz z Indykpolu AZS Olsztyn oraz Kamil Droszyński z Trefla Gdańsk, a nowi przyjmujący to Bułgar Asparuch Asparuchow z rosyjskiego klubu Kuzbass Kemerowo oraz Francuz Joachim Panou z tureckiego Bursa Buyuksehir Belediyespor. Środek siatki uzupełnią doświadczony 40-letni Amerykanin David Smith z Zaksy Kędzierzyn-Koźle oraz Jan Nowakowski z Bogdanki LUK Lublin. Z kolei na libero zagra Bartosz Mariański z GKS Katowice. Do drużyny w ostatniej chwili dołączył też 25-letni Marcin Grzeszczak, który zastąpi kontuzjowanego Jakuba Macyrę.

W kadrze pozostają Bartosz Filipiak, Damian Wierzbicki, Henrique Honorato, Antoni Kwasigroch, Joaquin Gallego, Macyra i Jakub Kubacki.

Jak podkreślił Winnik, nowy skład jest bardziej ofensywny niż w poprzednich sezonach, a drużyna została wzmocniona na lewym skrzydle, środku siatki i powinna być silniejsza w polu zagrywki.

– Wybraliśmy dobrych zawodników i wierzymy, że tak zbudowany zespół może zrealizować wyznaczony cel. Mamy stabilnych sponsorów, co pomaga nam spokojnie patrzeć w przyszłość – podsumował prezes Ślepska Malow.

Skład Ślepska Malow Suwałki na sezon 2025/26:

Ślepsk Malow Suwałki - skład na sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

RM, PAP