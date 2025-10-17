To będzie najlepszy sezon Ślepska Malow Suwałki? Klub ma ambitne plany
Walkę o udział w play-off, a nawet nieco ambitniejszy cel zapowiedział w nadchodzących rozgrywkach PlusLigi prezes Ślepska Malow Suwałki Wojciech Winnik. Siódmy sezon tego klubu w krajowej elicie ma być najlepszy. Ślepsk dotychczas tylko raz awansował do play-off, gdy w 2021 roku zajął siódme miejsce. Jak siatkarze z Suwałk poradzą sobie w nowym sezonie?
Prezes klubu Wojciech Winnik przyznał w rozmowie z PAP, że celem zespołu z Suwałk jest awans do play off. Uważa ten cel za ambitny, ale właśnie taki postawili sponsorzy, którzy oczekują od zawodników zaangażowania.
– Rozpoczynamy siódmy sezon w PlusLidze. Mam nadzieję, że będzie to dla nas szczęśliwy czas. Wyznaczamy sobie ambitny cel. Wierzę, że ten zespół ma potencjał, żeby bić się o "ósemkę", chociaż sponsorzy oczekują jeszcze lepszych wyników – powiedział.
Drużynę nadal prowadzi trener Dominik Kwapisiewicz, który pracuje w Suwałkach od 2022 roku.
Z zespołu latem odeszli: Mateusz Czunkiewicz (libero), Paweł Halaba (przyjmujący), Konrad Stajer (środkowy), Marcin Krawiecki (rozgrywający), Bartosz Firszt (przyjmujący), Matias Sanchez (rozgrywający) i Quentin Jouffroy (środkowy).
Dołączyli dwaj rozgrywający - Karol Jankiewicz z Indykpolu AZS Olsztyn oraz Kamil Droszyński z Trefla Gdańsk, a nowi przyjmujący to Bułgar Asparuch Asparuchow z rosyjskiego klubu Kuzbass Kemerowo oraz Francuz Joachim Panou z tureckiego Bursa Buyuksehir Belediyespor. Środek siatki uzupełnią doświadczony 40-letni Amerykanin David Smith z Zaksy Kędzierzyn-Koźle oraz Jan Nowakowski z Bogdanki LUK Lublin. Z kolei na libero zagra Bartosz Mariański z GKS Katowice. Do drużyny w ostatniej chwili dołączył też 25-letni Marcin Grzeszczak, który zastąpi kontuzjowanego Jakuba Macyrę.
W kadrze pozostają Bartosz Filipiak, Damian Wierzbicki, Henrique Honorato, Antoni Kwasigroch, Joaquin Gallego, Macyra i Jakub Kubacki.
Jak podkreślił Winnik, nowy skład jest bardziej ofensywny niż w poprzednich sezonach, a drużyna została wzmocniona na lewym skrzydle, środku siatki i powinna być silniejsza w polu zagrywki.
– Wybraliśmy dobrych zawodników i wierzymy, że tak zbudowany zespół może zrealizować wyznaczony cel. Mamy stabilnych sponsorów, co pomaga nam spokojnie patrzeć w przyszłość – podsumował prezes Ślepska Malow.
Skład Ślepska Malow Suwałki na sezon 2025/26:
