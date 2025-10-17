Tego nikt się nie spodziewał! Fernando Torres z koszulką Śląska Wrocław

Jedną z podstawowych rzeczy w świecie piłki nożnej jest budowanie relacji i nauka od bardziej doświadczonych ludzi. Tym tropem poszedł także dyrektor skautingu Śląska Wrocław - Rafał Grodzicki.

41-latek udał się do Madrytu, aby odwiedzić ośrodek treningowy Atletico. Tam spotkał się ze starym znajomym - Arnau Ortizem oraz trenerem rezerw zespołu z Madrytu - byłym wybitnym reprezentantem Hiszpanii Fernando Torresem.

Na zaproszenie @Atleti, dyrektor skautingu, Rafał Grodzicki, odwiedził ośrodek hiszpańskiego klubu 🤝



Spotkania z Fernando Torresem, ważnymi postaciami 11-krotnego mistrza 🇪🇸 i naszym byłym piłkarzem, Arnau Ortizem - cenne doświadczenia i inspirujące rozmowy!



W minionym i obecnym sezonie Ortiz rozegrał 39 spotkań w barwach Śląska. Na początku września przeniósł się do rezerw Atletico Madryt, gdzie uczy się od najlepszych - m.in. od swojego trenera Fernando Torresa.

Zespół z Wrocławia jest na razie na niezłej drodze ku powrotowi do Ekstraklasy - po 12 kolejkach 1. ligi Śląsk z dorobkiem 21 punktów zajmuje 4. miejsce. Do końca sezonu jeszcze daleko, ale z pewnością doświadczenia wywiezione z ośrodka treningowego Atletico Madryt przyniosą pozytywne efekty w przyszłości.

Dariusz Drop