Tego nikt się nie spodziewał! Fernando Torres z koszulką Śląska Wrocław
Jeden z najlepszych hiszpańskich napastników ostatnich lat pozuje do zdjęcia z koszulką Śląska? Okazało się, że to możliwe. Wszystko za sprawą dyrektora skautingu klubu z Wrocławia - Rafała Grodzickiego.
Jedną z podstawowych rzeczy w świecie piłki nożnej jest budowanie relacji i nauka od bardziej doświadczonych ludzi. Tym tropem poszedł także dyrektor skautingu Śląska Wrocław - Rafał Grodzicki.
41-latek udał się do Madrytu, aby odwiedzić ośrodek treningowy Atletico. Tam spotkał się ze starym znajomym - Arnau Ortizem oraz trenerem rezerw zespołu z Madrytu - byłym wybitnym reprezentantem Hiszpanii Fernando Torresem.
W minionym i obecnym sezonie Ortiz rozegrał 39 spotkań w barwach Śląska. Na początku września przeniósł się do rezerw Atletico Madryt, gdzie uczy się od najlepszych - m.in. od swojego trenera Fernando Torresa.
Zespół z Wrocławia jest na razie na niezłej drodze ku powrotowi do Ekstraklasy - po 12 kolejkach 1. ligi Śląsk z dorobkiem 21 punktów zajmuje 4. miejsce. Do końca sezonu jeszcze daleko, ale z pewnością doświadczenia wywiezione z ośrodka treningowego Atletico Madryt przyniosą pozytywne efekty w przyszłości.