ŁKS Commercecon Łódź podejmie Metalkas Pałac Bydgoszcz w ramach drugiej kolejki Tauron Ligi. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl.

Łodzianki i bydgoszczanki mają zupełnie inne doświadczenia z inauguracyjnej kolejki ligowych zmagań. Z przytupem rozgrywki rozpoczęły siatkarki ŁKS-u, które w w czterech setach rozprawiły się z UNI Opole. Dzięki temu plasują się na czwartym miejscu w tabeli.

 

Zdecydowanie słabiej poradziły sobie zawodniczki Pałacu. Były zdecydowanie słabsze od MOYA Radomki Radom i musiały uznać jej wyższość w trzech setach. Z tego powodu zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, wyprzedzając jedynie Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

