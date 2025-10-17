Łodzianki i bydgoszczanki mają zupełnie inne doświadczenia z inauguracyjnej kolejki ligowych zmagań. Z przytupem rozgrywki rozpoczęły siatkarki ŁKS-u, które w w czterech setach rozprawiły się z UNI Opole. Dzięki temu plasują się na czwartym miejscu w tabeli.

Zdecydowanie słabiej poradziły sobie zawodniczki Pałacu. Były zdecydowanie słabsze od MOYA Radomki Radom i musiały uznać jej wyższość w trzech setach. Z tego powodu zajmują przedostatnie miejsce w tabeli, wyprzedzając jedynie Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport