Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 2. kolejki (WIDEO)

Drugą serię gier w Tauron Lidze rozpoczęło spotkanie Moya Radomka Radom – #VolleyWrocław. Gospodynie pewnie wygrały 3:0, bardzo dobrze grając w końcówkach setów. Taki wynik oznacza, że Radomka pozostały jedną drużyną bez straty seta i po dwóch kolejkach będzie na czele ligowej tabeli.

Zaplanowany na piątek mecz siatkarek ŁKS Commercecon z Metalkas Pałacem Bydgoszcz został przełożony na inny termin. Powodem były zakażenia COVID-19 w drużynie z Łodzi.

Wyniki meczów 2. kolejki Tauron Ligi 2025/2026:

2025-10-16: Moya Radomka Radom – #VolleyWrocław 3:0 (25:16, 25:23, 25:20)

2025-10-17: ŁKS Commercecon Łódź – Metalkas Pałac Bydgoszcz - mecz przełożony

2025-10-18: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Lotto Chemik Police (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-18: ITA Tools Stal Mielec – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-19: DevelopRes Rzeszów – UNI Opole (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-10-19: Sokół & Hagric Mogilno – PGE Budowlani Łódź (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 1).

RM, Polsat Sport