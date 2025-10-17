To tam zagra Cristiano Ronaldo? "Jego obecność jest częścią porozumienia"

Meksykańska Federacja Piłkarska przekazała w piątek, że stadion Stadion Azteca w Ciudad Mexico zostanie zainaugurowany po generalnym remoncie 28 marca 2026 r. meczem towarzyskim reprezentacji tego kraju z Portugalią.

Jej prezes Mikel Arriola ogłosił, że oba związki piłkarskie porozumiały się, że w meczu na stadionie zmodernizowanym na potrzeby przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku wystąpić ma kapitan reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo.

- Portugalia jest na finiszu swoich eliminacji. Dopracowujemy szczegóły meczu z jej reprezentacją – przekazał szef meksykańskiej federacji piłkarskiej.

Arriola sprecyzował, że „obecność w meczu Cristiano Ronaldo jest częścią porozumienia” zawartego przez obie federacje. Dodał, że pojawienie się portugalskiego piłkarza na inauguracji wyremontowanego stadionu Azteca uzależnione jest jedynie od stanu zdrowia piłkarza.

Estadio Azteca, który po remoncie będzie mógł pomieścić 90 tys. widzów, będzie areną inauguracji przyszłorocznego mundialu. Pierwszy mecz turnieju zaplanowano na 11 czerwca.

