To będzie pierwszy sezon od bardzo dawna, gdy nie zobaczymy Tomasza Fornala na parkietach PlusLigi. Jeden z czołowych przyjmujących świata zdecydował się na zmianę i opuścił JSW Jastrzębski Węgiel na rzecz tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara.

ZOBACZ TAKŻE: Faworyt nie szczędzi słów przed startem PlusLigi. "W końcu zaczniemy grać, a nie tylko mówić o tym"

Wielu ekspertów i kibiców było zaskoczonych tym faktem, zwłaszcza że Fornal wrósł już mocno w krajobraz polskich rozgrywek, a dodatkowo był jej bezapelacyjną gwiazdą. Sam zainteresowany wyjaśnił jednak powody swojej decyzji na łamach tureckich mediów.

- Mieszkałem w Polsce od 28 lat i nadszedł czas, aby w końcu opuścić moją strefę komfortu. To nowa drużyna i nowy skład. Selekcjoner Nikola Grbić potwierdził, że to dobra decyzja, a Trevor Clevenot czy Bartosz Kurek zachwalali i polecali właśnie ten klub – podsumował Tomasz Fornal.

Reprezentant Polski nie ukrywał także, że bierze na siebie sporą odpowiedzialność. W Ankarze zastąpi on Matthew Andersona, który ma na koncie ogrom medali.

- Przychodzę w miejsce Matthew Andersona, który jest jedną z największych postaci tego klubu i światowej siatkówki. Nie ma praktycznie pucharu, którego by nie zdobył. Zrobię wszystko, aby w pójść w jego ślady – dodał Fornal.

Reprezentant Polski w ostatnich latach reprezentował JSW Jastrzębski Węgiel, z którym dwukrotnie wchodził do finału Ligi Mistrzów, a także zdobywał mistrzostwa Polski. Wcześniej występował w Cerrad Enea Czarnych Radom, a pierwsze siatkarskie kroki stawiał w Hutniku Kraków i SMS PZPS Spała.

Polsat Sport