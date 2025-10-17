Tomasz Fornal zdradził dlaczego wyjechał z Polski. To bardzo osobisty powód

Tomasz Fornal w rozmowie z turecką telewizją zdradził powody, dla których opuścił rodzinny kraj i zdecydował się na kontynuowanie kariery w Ziraacie Bankasi Ankara. – Nadszedł czas, aby w końcu opuścić strefę komfortu – powiedział 28-letni przyjmujący.

  • Tomasz Fornal przeniósł się do tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara z JSW Jastrzębskiego Węgla
  • Selekcjoner Nikola Grbić oraz koledzy z reprezentacji Trevor Clevenot i Bartosz Kurek poparli tę decyzję
  • Fornal zastąpi w Ankarze uznaną postać światowej siatkówki Matthew Andersona
  • Celem przyjmującego jest dorównanie sukcesom swojego poprzednika w klubie
  • Wcześniej Fornal reprezentował barwy JSW Jastrzębski Węgiel, zdobywając mistrzostwa Polski i docierając do finałów Ligi Mistrzów
  • Doświadczenie zdobywał również w Cerrad Enea Czarnych Radom, Hutniku Kraków i SMS PZPS Spała

To będzie pierwszy sezon od bardzo dawna, gdy nie zobaczymy Tomasza Fornala na parkietach PlusLigi. Jeden z czołowych przyjmujących świata zdecydował się na zmianę i opuścił JSW Jastrzębski Węgiel na rzecz tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara.

 

Wielu ekspertów i kibiców było zaskoczonych tym faktem, zwłaszcza że Fornal wrósł już mocno w krajobraz polskich rozgrywek, a dodatkowo był jej bezapelacyjną gwiazdą. Sam zainteresowany wyjaśnił jednak powody swojej decyzji na łamach tureckich mediów.

 

- Mieszkałem w Polsce od 28 lat i nadszedł czas, aby w końcu opuścić moją strefę komfortu. To nowa drużyna i nowy skład. Selekcjoner Nikola Grbić potwierdził, że to dobra decyzja, a Trevor Clevenot czy Bartosz Kurek zachwalali i polecali właśnie ten klub – podsumował Tomasz Fornal.

 

Reprezentant Polski nie ukrywał także, że bierze na siebie sporą odpowiedzialność. W Ankarze zastąpi on Matthew Andersona, który ma na koncie ogrom medali.

 

- Przychodzę w miejsce Matthew Andersona, który jest jedną z największych postaci tego klubu i światowej siatkówki. Nie ma praktycznie pucharu, którego by nie zdobył. Zrobię wszystko, aby w pójść w jego ślady – dodał Fornal.

 

Reprezentant Polski w ostatnich latach reprezentował JSW Jastrzębski Węgiel, z którym dwukrotnie wchodził do finału Ligi Mistrzów, a także zdobywał mistrzostwa Polski. Wcześniej występował w Cerrad Enea Czarnych Radom, a pierwsze siatkarskie kroki stawiał w Hutniku Kraków i SMS PZPS Spała.

