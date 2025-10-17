Tragiczny wypadek i skandaliczny wyrok! Były rywal Adamka nie trafi do więzienia

Były pięściarz, znany polskim kibicom z pojedynku z Tomaszem Adamkiem o pas IBF w 2009 roku, znalazł się w centrum głośnej sprawy sądowej w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w 2019 roku "The Celtic Warrior" spowodował tragiczny wypadek samochodowy, w którym zginęła kobieta, a jej mąż doznał trwałego paraliżu i do końca życia poruszać się będzie na wózku inwalidzkim. Jak ustalono w toku postępowania, były bokser prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i narkotyków. Badania wykazały obecność morfiny we krwi oraz fentanylu w moczu zawodnika.

ZOBACZ TAKŻE: Gamrot zabrał głos po porażce. Głęboki wpis Polaka

Mimo jednoznacznych dowodów i przyznania się do winy, Kanadyjczyk uniknął kary więzienia. Na mocy ugody sądowej skazano go na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Rodzina ofiar określiła wyrok mianem "haniebnego" i "okrutnego". Robert Tornari - mąż zmarłej kobiety i drugi poszkodowany w wypadku - w emocjonalnym wystąpieniu przed sądem podkreślał, że sprawiedliwości nie stało się zadość.

Według policyjnych raportów z 2022 roku interweniujący funkcjonariusze zastali Gunna w stanie głębokiego odurzenia - podczas badania trzeźwości miał zasnąć. Pomimo tego prokuratura zdecydowała się na ugodę, w ramach której oddalono zarzut zabójstwa drogowego drugiego stopnia. Były pięściarz napisał autobiografię, a na podstawie jego książki ma powstać film.

Dla polskich kibiców nazwisko Gunna nie jest anonimowe. W lipcu 2009 roku Amerykanin zmierzył się z Tomaszem Adamkiem w Newark o mistrzowski pas federacji IBF w wadze cruiser. Pojedynek zakończył się po czterech jednostronnych rundach, gdy narożnik Kanadyjczyka poddał swojego zawodnika przed piątą odsłoną.