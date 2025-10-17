Trener i piłkarze Barcelony buntują się przeciw meczowi w USA. Aż 7200 km od domu

Piłkarze Barcelony przed świętami Bożego Narodzenia będą musieli przebyć 7200 kilometrów, aby rozegrać mecz z Villarrealem na Florydzie.

- Moi zawodnicy nie są zadowoleni, ja również, ale La Liga zdecydowała, że zagramy ten mecz w Stanach Zjednoczonych - powiedział Flick.

Dla piłkarzy Barcelony będzie to dodatkowa podróż przed krótką przerwą zimową. Już na początku przyszłego roku "Duma Katalonii" uda się do Arabii Saudyjskiej i weźmie udział w turnieju o Superpuchar Hiszpanii, który rozpocznie się 7 stycznia.

Pomocnik Barcelony Frenkie de Jong również skrytykował rozgrywanie meczu w USA. Holender stwierdził, że piłkarze są już przeciążeni podróżami i napiętym kalendarzem meczów. Obecnie w "Blaugranie" kontuzjowani są m.in. napastnik Robert Lewandowski oraz skrzydłowy Lamine Yamal. Zarówno Barcelona, jak i Villarreal w tym sezonie uczestniczą w Lidze Mistrzów, co zwiększa częstotliwość rozgrywania spotkań. Zawodnikiem klubu z Katalonii jest także bramkarz Wojciech Szczęsny.

Prezes rozgrywek Javier Tebas planuje w każdym sezonie rozgrywać jeden mecz La Ligi poza Hiszpanią. Barcelona ma wielu kibiców w Stanach Zjednoczonych, więc Hard Rock Stadium w Miami może być wypełniony po brzegi. Ponadto La Liga wynajęła samoloty, które mają przywieźć na Florydę od dwóch do trzech tysięcy kibiców Villarrealu.

W sobotę Barcelona zagra z Gironą w 9. kolejce ligi hiszpańskiej. W tym meczu nie wystąpi Lewandowski, który w niedzielę strzelił gola Litwie (2:0) w eliminacjach mistrzostw świata 2026 i ze zgrupowania reprezentacji Polski wrócił do klubu z kontuzją mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze.

