UEFA odrzuciła wniosek! Zakaz wstępu na stadion dla niemieckich kibiców

Spotkanie Napoli - Eintracht w czwartej kolejce fazy zasadniczej Champions League odbędzie się 4 listopada. Prefekt Neapolu wydał zakaz sprzedaży około 2500 biletów kibicom gości. Dlatego przedstawiciele Eintrachtu zwrócili się do UEFA z prośbą o przeniesienie meczu na neutralny stadion lub rozegranie go przy pustych trybunach, powołując się na "niedociągnięcia w zakresie bezpieczeństwa i organizacji" na stadionie Napoli.

- Podejście związków krajowych do meczów wysokiego ryzyka stało się realnym problemem dla europejskiej kultury kibicowskiej i integralności europejskich rozgrywek klubowych. To niedopuszczalne, że w większości miejsc kibice gości są mile widziani, pomimo poważnych wyzwań, podczas gdy w innych kibice gości są po prostu wykluczani przez władze pomimo identycznych okoliczności i ryzyka - przekazał w oświadczeniu członek zarządu Eintrachtu Philipp Reschke.

Niemiecki klub zauważa, że od czasu pierwszego zakazu wstępu kibiców gości na stadion w Neapolu w 2023 roku, w całej Europie odnotowano już 15 przypadków oficjalnych zakazów wstępu na stadiony w rozgrywkach UEFA.

Europejska federacja poinformowała, że rozważa zmianę przepisów w związku z rosnącą liczbą zakazów wstępu na stadiony. Reschke stwierdził, że brak kibiców gości negatywnie wpływa na atmosferę podczas meczu oraz rywalizację na boisku.

- Przepisy UEFA nie zapewniają jeszcze klubom, które są jednostronnie dotknięte oficjalnymi zakazami wstępu na stadiony, żadnych środków przeciwdziałania. Zmiana będzie możliwa tylko wtedy, gdy kluby będące gospodarzami będą współodpowiedzialne za oficjalne ograniczenia w przyszłości. W ten sposób dbanie o kwestie bezpieczeństwa nie będzie już jednostronnie dyskryminować kibiców i drużyny gości - oświadczył Reschke.

Aston Villa poinformowała w czwartek, że kibice Maccabi Tel Awiw 6 listopada nie będą mogli uczestniczyć w meczu Ligi Europy, po tym jak policja zgłosiła obawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego w związku z potencjalnymi protestami. Jednak w piątek brytyjski premier Keir Starmer powiedział, że kibice izraelskiej drużyny nie powinni być wykluczani z meczu w Birmingham.

UEFA oświadczyła, że "chce, aby kibice mogli podróżować i kibicować swojej drużynie w bezpiecznym, chronionym i przyjaznym otoczeniu". Europejska federacja sprecyzowała, że we wszystkich przypadkach "władze lokalne pozostają odpowiedzialne za decyzje dotyczące bezpieczeństwa meczów rozgrywanych na ich terytorium".

