Ważne informacje z Barcelony! Zdąży na El Clasico?

W ostatnim wyjazdowym spotkaniu z Sevillą niemiecki szkoleniowiec nie mógł skorzystać z usług Joana Garcii, Gaviego, Lamina Yamala, Fermina Lopeza i Raphinhi. Teraz wiemy, że do listy kontuzjowanych po zgrupowaniu reprezentacji Polski dołączył także Robert Lewandowski.





Hiszpańskie "Mundo Deportivo" podaje, że na hitowy mecz z Realem Madryt może wrócić jedna z gwiazd Barcelony, konkretnie mowa o Raphinhi.





"W czwartek wykonano mu kontrolny rezonans magnetyczny i – według źródeł z szatni Barcelony – odczucia są pozytywne, ponieważ wyniki badania dają mu szansę na występ w El Clasico, które odbędzie się 26 października" – możemy przeczytać w artykule.





Z powodu kontuzji uda brazylijski skrzydłowy opuścił trzy ostatnie spotkania. Jego występ w "Klasyku" wciąż nie jest pewny. Wiemy, że w meczu z Realem nie zagra Joan Garcia - to oznacza, że w bramce "Blaugrany" najprawdopodobniej stanie Wojciech Szczęsny.





Zanim podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Realem, czekają ich starcia z Gironą i Olympiakosem.





El Clásico zostanie rozegrane 26 października o 16:15.

ST, Polsat Sport