Wystarczyły trzy sety! Zespół z PlusLigi sięgnął po pierwsze trofeum w tym sezonie

W imprezie wzięły udział cztery drużyny, trzy z PlusLigi: gospodarze - Ślepsk Malow Suwałki, jej beniaminek - In Post ChKS Chełm i ukraiński Barkom Każany Lwów, a także czołowy zespół estoński Barrus Voru VK.

Podczas turnieju w hali Suwałki Arena zostały rozegrane cztery spotkania. W czwartek Barkom Każany Lwów pokonał In Post ChKS Chełm 3:0, zaś Ślepsk Malow wygrał 3:1 z Barrus Voru VK.

W piątek Barkom Każany Lwów w finale memoriału wygrał ze Śepskiem 3:0 (25:23, 25:15, 25:19). W meczu o trzecie miejsce In Post ChKS Chełm pokonał Barrus Voru VK 3:1 (22:25, 28:26, 25:15, 25:17).

Memoriał odbył się po raz szesnasty. Józef Gajewski był prezydentem Suwałk, który w 2010 roku nagle zmarł podczas wakacji we Włoszech. Od tego czasu miasto z klubem MKS Ślepsk Malow organizuje turniej jego pamięci.

PAP