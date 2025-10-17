Memoriał Arkadiusza Gołasia to dla polskich drużyn ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem nowego sezonu PlusLigi. Przypomnijmy, że rozgrywki ruszają już 21 października.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ZAKSA przeszła rewolucję kadrową. Z zespołem pożegnali się m.in.: Bartosz Kurek, Erik Shoji, Marcin Janusz czy David Smith. Do ekipy kędzierzynian dołączyli za to mistrz świata Kamil Rychlicki oraz brązowy medalista tego czempionatu Szymon Jakubiszak.

O udział w wielkim finale ZAKSA powalczy z Berlin Recycling Volleys. Zespół ten to aktualny mistrz Niemiec oraz zdobywca Pucharu i Superpucharu. Barw tej drużyny broni m.in. dobrze znany z występów w PlusLidze Ruben Schott.

Relacja live i wynik na żywo meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Berlin Recycling Volleys na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport