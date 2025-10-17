Zgłoś kandydatkę lub kandydata w 7. Plebiscycie na Sportowca Roku #Guttmanny2025

Poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego można zgłaszać kandydatki i kandydatów na:

● Sportowca Roku 2025,

● Trenera/Trenerkę Roku 2025,

● Organizację Sportową Roku 2025,

● Wydarzenie Sportowe Roku 2025,

● Drużynę Roku 2025,

● Największe Osiągnięcie w Sporcie Nieparalimpijskim 2025.

Spośród zgłoszonych do 21 października 2025 r. kandydatur, Kapituła Plebiscytu wybierze zwycięzców w pięciu ostatnich spośród wymienionych kategorii, a także wyłoni 20 sportowców, którzy otrzymają nominację do finałowego etapu Plebiscytu, czyli głosowania internautów. Odbędzie się ono od 29 października do 30 listopada.

Finałowa kolejność w kategorii Sportowiec Roku 2025 ustalona zostanie po zliczeniu sumy punktów z głosowania internautów i punktów przyznanych przez Kapitułę. W jej skład wchodzą: przedstawiciele Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, reprezentanci mediów, sponsorów i partnerów PKPar, laureaci wyróżnienia Przyjaciel Sportu Paralimpijskiego z lat ubiegłych oraz wybitni sportowcy paralimpijscy, którzy zakończyli już karierę sportową.

Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia 2025 r. podczas Finałowej Gali 7. Plebiscytu #Guttmanny2025.

Statuetka sir Guttmanna

Plebiscyt Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku #Guttmanny organizowany jest od 2019 roku. Ma na celu wyłonienie najlepszego i najpopularniejszego sportowca roku. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma statuetkę imienia sir Ludwiga Guttmanna – twórcy igrzysk paralimpijskich – wykonaną z brązu i zaprojektowaną przez Andrzeja Renesa.

W kategorii Sportowiec Roku od pierwszej edycji Plebiscytu triumfowali kolejno: Jacek Czech, Kinga Dróżdż, Róża Kozakowska, Szymon Sowiński, Maciej Lepiato oraz Patryk Chojnowski. Statuetki, które potocznie nazywane są „Guttmannami”, przyznawane są także w innych kategoriach: Trener/Trenerka, Wydarzenie, Organizacja i Drużyna Roku, a od tego roku w nowej kategorii: Największe Osiągnięcie w Sporcie Nieparalimpijskim – jako że w pozostałych mogą być zgłoszeni wyłącznie sportowcy, trenerzy, organizacje, wydarzenia lub drużyny, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w sportach i konkurencjach objętych programem ostatnich letnich lub zimowych igrzysk paralimpijskich.

Plebiscyt ma na celu promocję sportu wśród osób z niepełnosprawnościami oraz przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat dyscyplin paralimpijskich, sportu osób z niepełnosprawnościami i sukcesów polskich paralimpijczyków w zawodach międzynarodowych. Ponadto Polski Komitet Paralimpijski, poprzez prezentowanie sylwetek sportowców z niepełnosprawnościami, chce przełamywać stereotypy oraz kształtować wśród społeczeństwa godne naśladowania postawy. Plebiscyt ma także zachęcać osoby fizyczne i prawne do podejmowania różnorodnych działań wspierających szeroko pojęty ruch sportu osób z niepełnosprawnościami.

Informacja prasowa