Bayern górą w "Der Klassiker". Bawarczycy wciąż niepokonani w Bundeslidze

W mecz lepiej weszli podopieczni Vincenta Kompany'ego. Od pierwszych minut wywierali presję na drużynie gości i zepchnęli ich do głębokiej defensywy. W 22. minucie, po znakomitym dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Harry Kane otworzył wynik spotkania precyzyjnym strzałem głową.



Pierwsza odsłona była zdecydowanie jednostronna. Borussia miała ogromne problemy z przedostaniem się na połowę Bayernu, została zdominowana w posiadaniu piłki i nie oddała ani jednego strzału na bramkę strzeżoną przez Manuela Neuera.

Druga połowa miała jednak odmienny przebieg. Tym razem to zespół Niko Kovaca przejął inicjatywę i nie pozwolił gospodarzom rozwinąć skrzydeł. W 65. minucie nieporozumienie w defensywie Bayernu wykorzystał Serhou Guirassy, który przejął piłkę i zagrał w pole karne do Karima Adeyemiego. Ten jednak poślizgnął się przy uderzeniu, trafiając nieczysto w futbolówkę, przez co zmarnował doskonałą okazję na wyrównanie.

Nieskuteczność gości bezlitośnie wykorzystała ekipa z Monachium. Na dziesięć minut przed końcem spotkania Michael Olise wpisał się na listę strzelców po fatalnym błędzie Jobe'a Bellinghama, który przy próbie wybicia piłki trafił we Francuza, a ta pechowo wpadła do siatki. Zaledwie chwilę później kontaktowego gola zdobył Julian Brandt, świeżo wprowadzony na murawę. Na więcej jednak drużyny trenera Kovaca nie było już stać i ostatecznie trzy punkty pozostały w Monachium.

Bayern w tym sezonie pozostaje niepokonany w Bundeslidze - "Bawarczycy" mają na koncie komplet punktów i umocnili się na pozycji lidera ligi niemieckiej.



Dla zespołu z Dortmundu była to pierwsza ligowa porażka w obecnych rozgrywkach ligowych. "BVB" zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli, z dorobkiem czternastu punktów.

Bayern Monachium - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Bramki: Harry Kane 22, Michael Olise 79 - Julian Brandt 84.

Bayern: Manuel Neuer - Sacha Boey (84. Tom Bischof), Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer - Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic (90+2. Min-Jae Kim) - Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz - Nicolas Jackson (61. Leon Goretzka).

Borussia: Gregor Kobel - Julian Ryerson, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule (46. Ramy Bensebaini), Daniel Svensson - Pascal Gross (83. Julian Brandt) - Felix Nmecha, Marcel Sabitzer (73. Jobe Bellingham) - Karim Adeyemi (73. Maximilian Beier), Serhou Guirassy (84. Fabio Silva).

Żółte kartki: Konrad Laimer - Julian Ryerson, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini.

Sędziował: Bastian Dankert (Niemcy).