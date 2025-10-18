Betclic 1 Liga: Chrobry Głogów - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Chrobry po 12 rozegranych spotkaniach ma na koncie 19 punktów. Piłkarze Łukasza Becelli mają okazję przedłużyć swoją dobrą serię, gdyż z dwóch ostatnich ligowych starć wychodzili zwycięsko. Najpierw pokonali Górnik Łęczna 2:0, a następnie Stal Mielec 2:1.

Polonia plasuje się niżej w tabeli - dotychczas zgromadziła 14 "oczek". Podopieczni Mariusza Pawlaka nie wygrali żadnego z wrześniowych meczów. W poprzedniej kolejce zawodnicy z Warszawy musieli uznać wyższość Stali Rzeszów, po porażce 2:3.

W zeszłym sezonie Betclic 1 Ligi drużyny mierzyły się dwukrotnie. Oba spotkania wygrała Polonia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

MR, Polsat Sport