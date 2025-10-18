Betclic 1 Liga: Chrobry Głogów - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Chrobry Głogów - Polonia Warszawa to spotkanie w ramach 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Chrobry po 12 rozegranych spotkaniach ma na koncie 19 punktów. Piłkarze Łukasza Becelli mają okazję przedłużyć swoją dobrą serię, gdyż z dwóch ostatnich ligowych starć wychodzili zwycięsko. Najpierw pokonali Górnik Łęczna 2:0, a następnie Stal Mielec 2:1. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Piękniejsza strona kadry. U-21 szaleje

 

Polonia plasuje się niżej w tabeli - dotychczas zgromadziła 14 "oczek". Podopieczni Mariusza Pawlaka nie wygrali żadnego z wrześniowych meczów. W poprzedniej kolejce zawodnicy z Warszawy musieli uznać wyższość Stali Rzeszów, po porażce 2:3. 

 

W zeszłym sezonie Betclic 1 Ligi drużyny mierzyły się dwukrotnie. Oba spotkania wygrała Polonia.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGACHROBRY GŁOGÓWPIŁKA NOŻNAPOLONIA WARSZAWA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 