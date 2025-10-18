Betclic 1 Liga: GKS Tychy - Wieczysta Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

GKS Tychy - Wieczysta Kraków to spotkanie w ramach 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

GKS znajduje się w dolnej części tabeli z dorobkiem 11 punktów. Piłkarze Artura Skowronka obecnie prezentują się poniżej oczekiwań - zaliczyli sześć ligowych porażek z rzędu. Ostatnie zwycięstwo odnieśli 21 sierpnia w starciu z Puszczą Niepołomice. 

 

ZOBACZ TAKŻE: A jednak nowy kontrakt! Gwiazda Barcelony zostaje w klubie

 

Wieczysta ma już na koncie 22 "oczka" i znajduje się w czołówce. Drużyna z Krakowa zanotowała do tej pory sześć wygranych, a wyższość rywala musiała uznać tylko dwa razy. W poprzedniej kolejce uległa Odrze Opole 0:2, a trzy dni wcześniej zremisowała z Wisłą Kraków 1:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGKS TYCHYPIŁKA NOŻNAWIECZYSTA KRAKÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 