Betclic 1 Liga: GKS Tychy - Wieczysta Kraków. Relacja live i wynik na żywo

GKS znajduje się w dolnej części tabeli z dorobkiem 11 punktów. Piłkarze Artura Skowronka obecnie prezentują się poniżej oczekiwań - zaliczyli sześć ligowych porażek z rzędu. Ostatnie zwycięstwo odnieśli 21 sierpnia w starciu z Puszczą Niepołomice.

Wieczysta ma już na koncie 22 "oczka" i znajduje się w czołówce. Drużyna z Krakowa zanotowała do tej pory sześć wygranych, a wyższość rywala musiała uznać tylko dwa razy. W poprzedniej kolejce uległa Odrze Opole 0:2, a trzy dni wcześniej zremisowała z Wisłą Kraków 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

MR, Polsat Sport