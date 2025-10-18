Betclic 1 Liga: Stal Rzeszów - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Stal Rzeszów - ŁKS Łódź to spotkanie w ramach 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Stal z dorobkiem 20 punktów znajduje się w górnej części tabeli. W ostatnich pięciu meczach zanotowała cztery zwycięstwa. W poprzedniej kolejce rzeszowianie pokonali Polonię Warszawa 3:2, a sześć dni wcześniej Stal Mielec 3:2. 

 

ŁKS ma na koncie 15 "oczek" i plasuje się w środku stawki. Drużyna z Łodzi do tej pory zaliczyła cztery zwycięstwa, trzy remisy i pięć porażek. W 12. serii gier piłkarze Szymona Grabowskiego pokonali GKS Tychy 3:1. 

 

