Betclic 1 Liga: Stal Rzeszów - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Stal z dorobkiem 20 punktów znajduje się w górnej części tabeli. W ostatnich pięciu meczach zanotowała cztery zwycięstwa. W poprzedniej kolejce rzeszowianie pokonali Polonię Warszawa 3:2, a sześć dni wcześniej Stal Mielec 3:2.

ZOBACZ TAKŻE: Zespoły, które wywalczyły awans na mistrzostwa świata 2026. Kto zagra na mundialu? (GALERIA)

ŁKS ma na koncie 15 "oczek" i plasuje się w środku stawki. Drużyna z Łodzi do tej pory zaliczyła cztery zwycięstwa, trzy remisy i pięć porażek. W 12. serii gier piłkarze Szymona Grabowskiego pokonali GKS Tychy 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

MR, Polsat Sport