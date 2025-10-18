Cafe Futbol - 19.10. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejne wydanie magazynu Cafe Futbol. Tym razem podsumujemy okienko reprezentacyjne w wykonaniu Polaków, a także zapowiemy kolejny polski czwartek w Lidze Konferencji. Transmisja programu Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

Cafe Futbol - 19.10. Transmisja TV i stream online
fot. Polsat Sport
Czas na kolejne Cafe Futbol

Za nami udany październik w wykonaniu kadry prowadzonej przez Jana Urbana. Po towarzyskiej wygranej z Nową Zelandią można było mieć sporo wątpliwości, co do jakości niektórych elementów reprezentacji, ale pewny triumf w eliminacjach MŚ z Litwą wlał więcej wiary w serca kibiców Biało-Czerwonych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto nie ma wątpliwości. "Jeśli ktoś chcę zobaczyć dobre show - zapraszam do Polsatu!"

 

Jak wygląda krajobraz po... Litwie? Na to pytanie w swoim materiale postara się odpowiedzieć Igor Marczak, a także goście Przemysława Iwańczyka w studiu. Tym razem będą to Tomasz Hajto, Roman Kosecki, Roman Kołtoń, a także Marek Wasiluk.

 

W minionych dniach trudno również było nie dostrzec świetnej postawy reprezentacji Polski U-21. Fenomenalna forma drużyny prowadzonej przez Jerzego Brzęczka również zostanie wzięta na tapet w nadchodzącym odcinku Cafe Futbol.

 

Nie zabraknie również tematu, który przez całą jesień będzie rozgrzewał polskich kibiców piłki klubowej. Mowa oczywiście o spotkaniach naszych klubów w Lidze Konferencji. Już w najbliższy czwartek Legia zagra z Szachtarem w Krakowie, Raków zmierzy się z Sigmą Ołomuniec, Lech wybierze się na Gibraltar, a Jagiellonia postara się o niespodziankę w starciu ze Strasbourgiem. W Cafe Futbol postaramy się przybliżyć rywali polskich zespołów.

 

Transmisja programu Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

