Carlos Alcaraz - Jannik Sinner na żywo. Finał w Arabii Saudyjskiej. Relacja live i wynik online

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner to finał turnieju Six Kings Slam w Arabii Saudyjskiej. Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Jannik Sinner na Polsatsport.pl.

Six Kings Slam to turniej, w którym udział biorą najlepsi tenisiści świata, zaproszeni przez organizatorów. Impreza odbywa się w Rijadzie.

 

Mimo że zmagania w Arabii Saudyjskiej to jedynie pokazówka, na zawodników czekają wielkie nagrody pieniężne. Triumfator zgarnie bowiem sześć milionów dolarów.

 

O taką kwotę w finale mierzą się Carlos Alcaraz i Jannik Sinner. Hiszpan w Six Kings Slam ma za sobą jedno starcie. Dzięki rozstawieniu, uniknął gry w ćwierćfinale, a później pokonał Amerykanina Taylora Fritza.

 

Włoch natomiast przystąpił już do dwóch pojedynków. W pierwszym z nich pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa, z kolei w półfinale odprawił Serba Novaka Djokovicia.

 

Potyczki Alcaraza i Sinnera to obecnie najbardziej elektryzująca rywalizacja w męskim tenisie. W tym sezonie panowie spotkali się między innymi w trzech finałach wielkoszlemowych: w Roland Garros i US Open lepszy był Hiszpan, a na Wimbledonie - Włoch.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Jannik Sinner na Polsatsport.pl.

