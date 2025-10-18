Dramat w Katarze! Siatkarz walczy o życie po tragicznym wypadku

Do dramatycznego zdarzenia doszło po jednym z treningów katarskiego Al Rayyan. Jak przekazała Irańska Federacja Piłki Siatkowej, Kazemi udał się na basen, aby zregenerować siły po zajęciach z drużyną. W trakcie wchodzenia do wody został porażony prądem. Według źródeł z Iranu zawodnik został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej.

Przewodniczący Irańskiej Federacji Siatkówki w oficjalnym oświadczeniu zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o udarze mózgu, które pojawiały się w niektórych mediach. Potwierdził natomiast, że przyczyną dramatycznego zdarzenia było porażenie prądem podczas korzystania z basenu klubowego. Jak dodał, siatkarz znajduje się obecnie pod opieką specjalistów w Katarze, a jego organizm reaguje na bodźce medyczne, choć wciąż pozostaje nieprzytomny.

Na ten moment zawodnik nie może zostać przetransportowany do innego kraju. Władze Al Rayyan i katarskiej federacji współpracują z irańskimi działaczami, aby zapewnić mu najlepszą możliwą opiekę. Trwają rozmowy o przeniesieniu Kazemiego do nowoczesnego ośrodka medycznego w Dosze. Lekarze oceniają jego stan jako poważny, lecz "obiecujący" w kontekście pierwszych reakcji organizmu na leczenie.