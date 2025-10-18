Gol w doliczonym czasie gry dał Barcelonie trzy punkty! Szczęsny zagrał cały mecz

Lepiej w spotkanie weszła drużyna gospodarzy. Już w 13. minucie Pedri, po znakomitym podaniu Lamine Yamala, opanował piłkę w polu karnym rywali, ustawił ją na lewej nodze i precyzyjnym, technicznym strzałem przy słupku pokonał bramkarza Girony, czym otworzył wynik meczu.

Kilka minut później inicjatywę przejęli jednak goście. W 20. minucie, po zamieszaniu po rzucie rożnym, odbitą piłkę efektowną przewrotką uderzył Axel Witsel. Belg popisał się fenomenalnym uderzeniem i nie dał Wojciechowi Szczęsnemu żadnych szans na interwencję, doprowadzając do wyrównania.

W pierwszej połowie to właśnie piłkarze Girony stworzyli sobie więcej groźnych okazji. "Duma Katalonii" grała bardzo wysoko, co rywale umiejętnie wykorzystywali, wyprowadzając szybkie kontry po odzyskaniu piłki. Po jednej z nich Vladyslav Vanat zmusił Szczęsnego do świetnej parady, a chwilę później Portu trafił w słupek. W końcówce tej części gry bliski zdobycia gola z rzutu wolnego był Marcus Rashford, lecz futbolówka zatrzymała się na poprzeczce. Swoją szansę miał również ponownie Witsel, ale tym razem nie zdołał wykorzystać dogodnej sytuacji.

W drugiej połowie lepiej prezentowali się gospodarze, którzy byli mocniejsi i bardziej poukładani w ataku, jednak wciąż popełniali sporo błędów w defensywie. Kilkoma skutecznymi interwencjami popisali się bramkarze obu drużyn, a Barcelona nadal miała problemy z przedarciem się przez szczelną linię obrony rywali. Girona starała się odpowiadać szybkimi kontratakami. W samej końcówce spotkania trener "Dumy Katalonii", Hansi Flick, otrzymał czerwoną kartkę za kwestionowanie decyzji arbitra.

Kiedy wszyscy myśleli, że mecz zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry Ronald Araujo przeciął dośrodkowanie po ziemi w pole karne i skierował piłkę do siatki. Dzięki tej wygranej Barcelona wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli La Ligi.

Wojciech Szczęsny rozegrał pełne 90 minut w barwach Barcelony, natomiast Robert Lewandowski nie znalazł się w kadrze meczowej z powodu kontuzji odniesionej po spotkaniu reprezentacji Polski z Litwą. Kapitan Biało-Czerwonych doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda, co oznacza dla niego dłuższą przerwę w grze.

FC Barcelona - Girona 2:1 (1:1)

Bramki: Pedri 13, Ronald Araujo 90+3 - Axel Witsel 20.

Barcelona: Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde (76. Gerard Martin) - Pedri (64. Andreas Christensen), Frenkie de Jong, Marc Casado (82. Ronald Araujo) - Lamine Yamal (64. Roony Bardghji), Toni Fernandez (46. Fermin Lopez), Marcus Rashford.

Girona: Paulo Gazzaniga - Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno - Bryan Gil (63. Jhon Elmer Solis Romero), Arnau Martinez (80. Lass Kourouma), Axel Witsel, Joel Roca (69. Yaser Asprilla) - Portu (63. Viktor Tsygankov), Vladyslav Vanat (69. Cristhian Stuani).

Żółte kartki: Ronald Araujo - Cristhian Stuani, Alex Moreno.

Sędziował: Jesus Gil Manzano (Hiszpania).