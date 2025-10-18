Historyczny wyczyn Novaka Djokovica! Wyrównał rekord Rogera Federera

Novak Dojokovic jest pewny udziału w turnieju ATP Finals dla ośmiu najlepszych tenisistów sezonu, który odbędzie się w Turynie w dniach 9-16 listopada.

To jego 18. kwalifikacja do tych zawodów, co jest wyrównaniem rekordu Szwajcara Rogera Federera.

 

38-letni Djokovic pierwszy raz w ATP Finals wystąpił w 2007 roku. Od tamtego czasu zabrakło go tylko w 2017, gdy zmagał się z kontuzją. Zwyciężał natomiast siedem razy, co jest rekordem. Triumfował w latach 2008, 2012-15 i 2022-23.

 

Wcześniej występ w Turynie zapewnili sobie Hiszpan Carlos Alcaraz i broniący tytułu Włoch Jannik Sinner.

