Historyczny wyczyn Novaka Djokovica! Wyrównał rekord Rogera Federera

To jego 18. kwalifikacja do tych zawodów, co jest wyrównaniem rekordu Szwajcara Rogera Federera.

38-letni Djokovic pierwszy raz w ATP Finals wystąpił w 2007 roku. Od tamtego czasu zabrakło go tylko w 2017, gdy zmagał się z kontuzją. Zwyciężał natomiast siedem razy, co jest rekordem. Triumfował w latach 2008, 2012-15 i 2022-23.

Wcześniej występ w Turynie zapewnili sobie Hiszpan Carlos Alcaraz i broniący tytułu Włoch Jannik Sinner.

PAP