InPost ChKS Chełm debiutuje w PlusLidze! Utrzymanie celem beniaminka

Jako druga drużyna z Lubelszczyzny w tym gronie chce brać przykład z Bogdanki LUK Lublin. W maju lublinianie, w czwartym sezonie gry w PlusLidze, sięgnęli po mistrzostwo Polski.





Zobacz także: Mistrzowie Polski w siatkówce. Kto zdobył najwięcej tytułów?

Najbardziej utytułowanym zawodnikiem chełmskiej drużyny jest reprezentant Iranu Amirhossein Esfandiar. 26-letni, mierzący 210 cm przyjmujący, pojawia się po raz pierwszy w polskiej lidze, a do tej pory występował, poza ojczyzną, w Belgii, Rosji czy w Chinach.

Z Foolad Sirjan w ostatnim sezonie zdobył mistrzostwo Iranu, a jego zespół wygrał klubowe mistrzostwa Azji i zajął trzecie miejsce w klubowym mundialu, którego Esfandiar został uznany najlepszym przyjmującym. Z reprezentacją Iranu, w której występuje od 2018 roku, zdobył m.in. dwa złote medale mistrzostw Azji, triumfował także w Igrzyskach Azjatyckich. W 2019 roku został uznany najlepszym graczem (MVP) mistrzostw globu juniorów. Wystąpił też w zakończonych niedawno mistrzostwach świata na Filipinach, gdzie Iran dotarł do ćwierćfinału.

Nowymi zawodnikami chełmskiego beniaminka są ponadto: Daniel Ostaszewski, Jędrzej Gruszczyński, Norweg Rune Fasteland, Jakub Turski, Grzegorz Jacznik, Remigiusz Kapica i reprezentacyjny junior - Aleksander Nowik.

Ponieważ Gruszczyński doznał kontuzji wyłączającej go z gry na kilka miesięcy, pięciomiesięcznym kontraktem z InPost ChKS związał się Sonae Kazuma, libero, który po raz pierwszy grać będzie poza Japonią, gdzie w rodzimej lidze w minionym sezonie uplasował się na drugim miejscu w rankingu najlepiej przyjmujących.

W zespole prowadzonym nadal przez trenera Krzysztofa Andrzejewskiego pozostało siedmiu siatkarzy, którzy w efektownym stylu wywalczyli awans do PlusLigi. To Jędrzej Goss, Kanadyjczyk Jay Blankenau, Mariusz Marciniak, Łukasz Swodczyk, Łukasz Łapszyński, Tomasz Piotrowski i Paweł Rusin.

W okresie przygotowawczym chełmianie rozegrali sporo meczów kontrolnych z zespołami ekstraklasy, m.in. Ślepskiem Malow Suwałki, AZS Olsztyn, Asseco Resovią Rzeszów czy Bogdanką LUK Lublin.

– Na tym etapie wyniki sparingów są sprawą drugorzędną, a dla nas najważniejszym było - przy wielu nowych graczach w zespole - szukanie zgrania we wszystkich formacjach, by wszelkie systemy pracowały płynnie. Sparingi były okazją do przećwiczenia w warunkach meczowych tego, nad czym pracujemy na treningach – tłumaczył Andrzejewski, który jednocześnie wyraził zadowolenie, że poza Gruszczyńskim zawodnicy są zdrowi i każdy z nich miał okazję do zaprezentowania swoich możliwości.

Czwarty sezon z rzędu, czyli od początku istnienia klubu w obecnej formule (po połączeniu UKS Tempa Chełm z Arką Wojsławice), funkcję kapitana pełnić będzie Mariusz Marciniak, a jego zastępcami są także grający czwarty rok w tej drużynie Łukasz Łapszyński oraz Jay Blankenau.

– Dla mnie, jako chełmianina, ma to szczególną wartość. Czuję ogromną dumę i zaszczyt, że mogę piastować tę funkcję w najwyższej klasie rozgrywkowej – podkreślił Marciniak.

Na inaugurację, w najbliższy wtorek, ekstraklasowego nowicjusza czeka wyjazd do stolicy i konfrontacja z PGE Projektem, a przed własną publicznością zaprezentuje się pięć dni później podejmując Cuprum Stilon Gorzów Wlkp. W 3. kolejce dojdzie natomiast do derbowego spotkania zespołów z Lubelszczyzny, bo do Chełma przyjedzie mistrzowska Bogdanka LUK Lublin.

Skład InPost ChKS Chełm w sezonie 2025/2026:



InPost ChKS Chełm - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery Zobacz galerię

RM, PAP