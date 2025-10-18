Jan Bednarek z pierwszym golem w nowym klubie! Co za forma Polaka

Bednarek rozpoczął strzelanie już w dziewiątej minucie spotkania, gdy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego efektownie strącił piłkę głową i skierował ją do siatki. Było to pierwsze trafienie Polaka w barwach nowego klubu. Obrońca otrzymał również żółtą kartkę w 57. minucie meczu i rozegrał pełne 90 minut.

Bohaterem podopiecznych Francesco Fariolego został jednak napastnik Samu Aghehowa, który w ciągu zaledwie jedenastu minut drugiej połowy skompletował hat-tricka przesądzającego o losach spotkania.

W czwartej rundzie Taca de Portugal FC Porto zmierzy się ze zwycięzcą starcia Sintrense - Rio Ave. Przypomnijmy, że w barwach tej drugiej ekipy na co dzień występuje inny Polak - Cezary Miszta.

Jakub Kiwior, drugi z polskiego duetu w FC Porto, opuścił boisko w przerwie meczu. W jego miejsce pojawił się Dominik Prpic.

Celoricense - FC Porto 0:4 (0:1)

Bramki: Jan Bednarek 9; Samu Aghehowa 62, 71, 73.

Celoricense: Goncalo Machado - Carlos Mendes, Diogo Miguel, Pedro Pinto, Joao Padi (76. Nuno Pinto) - Andrezinho, Matchu, Diogo Alves (68. Whalysson) - Juninho (81. Lucas), Jhon Renteria (46. Gustavo Pereira), Didi (68. Joao Andre).

Porto: Claudio Ramos - Francisco Moura, Jakub Kiwior (46. Dominik Prpic), Jan Bednarek, Alberto Costa - Alan Varela, Victor Froholdt (74. Stephen Eustaquio), Gabri Veiga (60. Rodrigo Mora) - Borja Sainz (60. William Gomes), Deniz Gul (60. Samu Aghehowa), Pepe.

Żółte kartki: Diogo Alves - Jan Bednarek.