Kolejny dreszczowiec! ZAKSA w finale Memoriału Arkadiusza Gołasia

Lepiej to spotkanie rozpoczęli niemieccy siatkarze, ale po chwili gra bardzo się wyrównała. Zacięta rywalizacja trwała prawie do końca premierowej odsłony. W najważniejszych momentach chłodniejsze głowy zachowali niemieccy siatkarze i to oni zwyciężyli pierwszą partię 25:21.

W drugim secie gra od początku toczyła się punkt za punkt. Żadna z drużyn nie dała uciec rywalowi choćby na dwa punkty, a to mogło skończyć się tylko jednym - emocjonującą końcówką. W niej minimalnie lepsi okazali się siatkarze ZAKSY, którzy doprowadzili do remisu.

Początek trzeciej partii należał do siatkarzy z Berlina, którzy wyszli na prowadzenie 10:5. ZAKSA podgoniła wynik (14:14), ale końcówka należała już do rywali. Grali spokojniej, efektywniej, a na koniec nie zabrakło również efektowności. Seta asem serwisowym zakończył Jake Hanes.

Kolejna partia układała się po myśli siatkarzy prowadzonych przez Andreę Gianiego. Szybko wyszli na trzypunktowe prowadzenie i wydawało się, że pewnie zmierzają do tie-breaka. W końcówce zrobiło się jednak nerwowo (21:20). Mimo kłopotów więcej szczęścia i chłodnej głowy mieli kędzierzynianie. O losach tego półfinału musiał więc zadecydować tie-break.

A w nim od samego początku walka toczyła się "na noże". Żadna z drużyn nie chciała odpuścić nawet na chwilę. Z minimalną przewagą (8:7) na przerwę schodzili berlińczycy, ale chwilę później było już 10:9 dla ZAKSY. Tej szansy siatkarze z Kędzierzyna-Koźla już nie zmarnowali. Dobili rywali i awansowali do wielkiego finału.

O końcowe trofeum ZAKSA zagra z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. W meczu o trzecie miejsce Berlin Recycling Volleys zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Berlin Recycling Volleys 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:22, 15:11)

KP, Polsat Sport