Tauron Liga: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Lotto Chemik Police. Relacja na żywo

Siatkówka

LOS Nowy Dwór Mazowiecki zagra z Chemikiem Police w meczu drugiej kolejki Tauron Ligi siatkarek. Kiedy mecz? O której godzinie zostanie rozegrany? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Lotto Chemik Police na Polsatsport.pl.

Beniaminek ekstraklasy siatkarek EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki rozegra pierwszy mecz przed własną publicznością. W premierowej serii spotkań uległ na wyjeździe drużynie #VolleyWrocław 0:3. Siatkarki Lotto Chemika Police rozpoczęły rozgrywki od pokonania zespołu Sokół & Hagric Mogilno 3:2 u siebie.

 

Zobacz także: Mecz siatkarskiej Tauron Ligi odwołany! "Nie jesteśmy w stanie wystawić szóstki"

 

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Lotto Chemik Police w sobotę 18 października o godzinie 12.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
