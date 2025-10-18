Beniaminek ekstraklasy siatkarek EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki rozegra pierwszy mecz przed własną publicznością. W premierowej serii spotkań uległ na wyjeździe drużynie #VolleyWrocław 0:3. Siatkarki Lotto Chemika Police rozpoczęły rozgrywki od pokonania zespołu Sokół & Hagric Mogilno 3:2 u siebie.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn wywalczy awans do play-off. Tytułu mistrza Polski broni DevelopRes Rzeszów.

Relacja live i wynik na żywo z meczu EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Lotto Chemik Police w sobotę 18 października o godzinie 12.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport